Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по місцю дислокації поліції у Харкові у п'ятницю ввечері. 

За даними обласної влади, загинув поліцейський. 

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Ще 36 правоохоронців постраждали. 

Також, за інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, серед потерпілих - співробітник ДСНС та 13 цивільних.

Пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. 

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. 

Внаслідок удару по Харкову загинув поліцейський

Жертвою окупантів через обстріл Харкова став полковник поліції Андрій Матвієнко. 

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Чоловіку було 43 роки, повідомили його колеги. 

«Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту», - повідомили в поліції. 

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Наразі відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих внаслідок обстрілу.

У Харкові війська РФ атакували місце дислокації поліцейських

Напередодні російська окупаційна армія завдала ударів по Харкову.

Прилетіло по житловому будинку та місцю дислокації поліції. 

Війська агресора вдарили двома ракетами. 

Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 30 постраждалих - 26 правоохоронців та чотирьох цивільних. 

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