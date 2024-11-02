Зросла кількість постраждалих внаслідок удару по місцю дислокації поліції у Харкові у п'ятницю ввечері. За даними обласної влади, загинув поліцейський. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Ще 36 правоохоронців постраждали. Також, за інформацією керівника ОВА Олега Синєгубова, серед потерпілих - співробітник ДСНС та 13 цивільних. Пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи.

Внаслідок удару по Харкову загинув поліцейський Жертвою окупантів через обстріл Харкова став полковник поліції Андрій Матвієнко. Advertisement Чоловіку було 43 роки, повідомили його колеги. «Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту», - повідомили в поліції. Більше по темі Росія вкотре вдарила КАБами по Харкову та околицях: є постраждалі Наразі відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих внаслідок обстрілу.