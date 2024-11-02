Північнокорейські війська навряд чи зможуть запропонувати Росії довгострокове вирішення проблем з людськими ресурсами.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Чи вплине участь військ КНДР на ситуацію на фронті

Аналітики нагадали наведені главою Пентагону Ллойдом Остіном дані, згідно з якими втрати російських військ становлять понад 1200 осіб на день (або близько 36 тис. на місяць), водночас до війська призивають від 25 тис. до 30 тис. нових солдатів на місяць. Це означає, що Росія не може замістити поточні втрати на фронті у співвідношенні 1:1, йдеться у звіті.

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«8 тис. північнокорейських солдатів, які, за повідомленнями, готуються вступити в бій у Курській області, таким чином, становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Північна Корея направила до Росії загалом 12 тис. військовослужбовців», - зазначають аналітики ISW.

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Водночас залишається незрозумілим, як саме Росія має намір використовувати північнокорейських військових, але залучення їх до наступальних операцій з високим рівнем виснаження, які проводить Росія, з великою ймовірністю призведе до високого рівня втрат серед північнокорейців, вважають аналітики.

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ISW нещодавно зазначав, що КНДР, імовірно, вирішила взяти участь у війні на боці Росії, щоб набути бойового досвіду сучасної війни. Однак те, як російське командування використає північнокорейські війська в бою, вплине на їхню здатність осмислено засвоювати та поширювати бойовий досвід.

Якщо війська КНДР зазнають таких самих втрат, як і російські, то досвід, якого Пхеньян сподівається набути на полі бою, буде підірвано. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин навряд чи буде готовий до того, що його війська зазнаватимуть таких втрат на полі бою протягом тривалого часу, наголошується у звіті.

Війська КНДР в Росії: Зеленський розкритикував Захід

Президент Володимир Зеленський розкритикував реакцію західних партнерів на присутність солдатів КНДР у Росії.

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«Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає. Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях», - сказав Зеленський.

За його словами, Україна могла б вдарити превентивно, якби у нас була можливість «бити достатньо далекобійно».

Зеленський зазначив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї нині перебувають біля українського кордону.