Під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69. 

27 безпілотників локаційно втрачено. Один - полетів у Білорусь. 

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Росіяни запустили по Україні майже сотню дронів

Загалом окупанти запустили 96 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. 

Атакували із напрямків Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Наша ППО працювала на території 12 областей. 

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У Києві та області уламками пошкоджені будівлі

У Києві уламки збитих дронів впали у двох районах - у Голосіївському та Шевченківському.  

Пошкоджені гуртожиток, офіс, дорога та електромережі. Ніхто не постраждав. 

У міській адміністрації зазначили, що більшість безпілотників летіли з північного-східного напрямку. Заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах. 

Росіяни знову запустили по Києву дрони: які наслідки
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Росіяни знову запустили по Києву дрони: які наслідки

Уламки збитих безпілотників впали в Голосіївському та Шевченківському районах: пошкоджені гуртожиток, офіс та електромережі.

На Київщині після ворожої атаки пошкоджені будинки та автомобілі. 

 

За даними обласної влади, пошкодження від падіння уламків збитих цілей зафіксували в 5 районах області. Ще у кількох районах горіла трава та лісова підстилка. 

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Росіяни вдарили по Чернігівському району

В одному із сіл Чернігівського району уламки «шахеда» поцілили у багатоквартирний будинок. 

Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч. Зачепило автівки. 

В іншому селі через падіння уламків дрона загорілася трава. Ніхто не постраждав. 

Окупанти атакували Шостку на Сумщині

Вісім дронів окупанти запустили по Шостці Сумської області. 

У місті є руйнування. 

«Зазнали руйнації інфраструктурні об‘єкти, школа, житлові будинки, гаражі, автомобілі. Проводяться аварійно відновлювальні роботи», - написав Шосткинський міський голова Микола Нога. 

За даними ОВА, цієї ночі у небі над Сумщиною збили 11 ворожих БпЛА типу «Шахед».

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