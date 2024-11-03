Під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.
27 безпілотників локаційно втрачено. Один - полетів у Білорусь.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в Повітряних силах.
Росіяни запустили по Україні майже сотню дронів
Загалом окупанти запустили 96 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.
Атакували із напрямків Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Наша ППО працювала на території 12 областей.
У Києві та області уламками пошкоджені будівлі
У Києві уламки збитих дронів впали у двох районах - у Голосіївському та Шевченківському.
Пошкоджені гуртожиток, офіс, дорога та електромережі. Ніхто не постраждав.
У міській адміністрації зазначили, що більшість безпілотників летіли з північного-східного напрямку. Заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах.
Росіяни знову запустили по Києву дрони: які наслідки
На Київщині після ворожої атаки пошкоджені будинки та автомобілі.
За даними обласної влади, пошкодження від падіння уламків збитих цілей зафіксували в 5 районах області. Ще у кількох районах горіла трава та лісова підстилка.
Росіяни вдарили по Чернігівському району
В одному із сіл Чернігівського району уламки «шахеда» поцілили у багатоквартирний будинок.
Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч. Зачепило автівки.
В іншому селі через падіння уламків дрона загорілася трава. Ніхто не постраждав.
Окупанти атакували Шостку на Сумщині
Вісім дронів окупанти запустили по Шостці Сумської області.
У місті є руйнування.
«Зазнали руйнації інфраструктурні об‘єкти, школа, житлові будинки, гаражі, автомобілі. Проводяться аварійно відновлювальні роботи», - написав Шосткинський міський голова Микола Нога.
За даними ОВА, цієї ночі у небі над Сумщиною збили 11 ворожих БпЛА типу «Шахед».