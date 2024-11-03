Під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.

27 безпілотників локаційно втрачено. Один - полетів у Білорусь.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Росіяни запустили по Україні майже сотню дронів

Загалом окупанти запустили 96 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Атакували із напрямків Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Наша ППО працювала на території 12 областей.

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У Києві та області уламками пошкоджені будівлі

У Києві уламки збитих дронів впали у двох районах - у Голосіївському та Шевченківському.

Пошкоджені гуртожиток, офіс, дорога та електромережі. Ніхто не постраждав.

У міській адміністрації зазначили, що більшість безпілотників летіли з північного-східного напрямку. Заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах.

Більше по темі Росіяни знову запустили по Києву дрони: які наслідки Уламки збитих безпілотників впали в Голосіївському та Шевченківському районах: пошкоджені гуртожиток, офіс та електромережі.

На Київщині після ворожої атаки пошкоджені будинки та автомобілі.