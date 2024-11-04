Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

80 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч проти 3 листопада під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.

27 безпілотників локаційно втрачено. Один − полетів у Білорусь.

Українські військові збили 39 безпілотників під час атаки в ніч проти 2 листопада.