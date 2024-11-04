У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Нічний наліт дронів на Україну 4 листопада − подробиці
80 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.
Повітряні цілі знешкоджували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
27 безпілотників локаційно втрачені в різних областях України.
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
У ніч проти 3 листопада під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.
27 безпілотників локаційно втрачено. Один − полетів у Білорусь.
Українські військові збили 39 безпілотників під час атаки в ніч проти 2 листопада.