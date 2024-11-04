Президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни, пише Bloomberg.
Хто переміг на виборах у Молдові − подробиці
"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити", − наголосила Санду.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Bloomberg зауважило, що перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.
За даними Центральної виборчої комісії, Санду отримала підтримку 54.91% виборців, за підсумками підрахунку майже 98,6% голосів, випередивши проросійського суперника Олександра Стояногло. Він своєю чергою набрав попередньо 45,09%.
Зеленський привітав Санду з переобранням
"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", − заявив президент України Володимир Зеленський.
У Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські навчання НАТО
Він зауважив, що громадяни Молдови обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.
"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", − додав очільник держави.
Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної…
У Молдові проходив другий тур виборів президента − що треба знати
Третього листопада у Молдові відбувався другий тур виборів президента.
За посаду глави держави боролися два кандидати − чинна президентка Мая Санду та колишній генеральний прокурор країни Олександр Стояногло.
У першому турі президентських виборів у Молдові президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів.
Разом з першим туром виборів президента 20 жовтня у Молдові відбувся референдум щодо євроінтеграції. Kyiv Post писав про те, чому це голосування було важливе для країни.