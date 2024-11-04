Президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни, пише Bloomberg.

Хто переміг на виборах у Молдові − подробиці

"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити", − наголосила Санду.

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Bloomberg зауважило, що перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

За даними Центральної виборчої комісії, Санду отримала підтримку 54.91% виборців, за підсумками підрахунку майже 98,6% голосів, випередивши проросійського суперника Олександра Стояногло. Він своєю чергою набрав попередньо 45,09%.

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Зеленський привітав Санду з переобранням

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", − заявив президент України Володимир Зеленський.

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У навчаннях братимуть участь понад 3,5 тис. військовослужбовців.

Він зауважив, що громадяни Молдови обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", − додав очільник держави.

У Молдові проходив другий тур виборів президента − що треба знати

Третього листопада у Молдові відбувався другий тур виборів президента. 

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За посаду глави держави боролися два кандидати − чинна президентка Мая Санду та колишній генеральний прокурор країни Олександр Стояногло.

У першому турі президентських виборів у Молдові президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала 42,45% голосів. 

Разом з першим туром виборів президента 20 жовтня у Молдові відбувся референдум щодо євроінтеграції. Kyiv Post писав про те, чому це голосування було важливе для країни. 

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