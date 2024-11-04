Президентка Молдови Мая Санду оголосила про свою перемогу на виборах президента країни, пише Bloomberg.

Хто переміг на виборах у Молдові − подробиці

"Ми довели, що об'єднавшись, можемо перемогти тих, хто хотів нас зломити", − наголосила Санду.

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Bloomberg зауважило, що перемога Санду підкріплює її прагнення інтегрувати країну до Євросоюзу до кінця десятиліття.

За даними Центральної виборчої комісії, Санду отримала підтримку 54.91% виборців, за підсумками підрахунку майже 98,6% голосів, випередивши проросійського суперника Олександра Стояногло. Він своєю чергою набрав попередньо 45,09%.

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Зеленський привітав Санду з переобранням

"Вітаю Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства", − заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він зауважив, що громадяни Молдови обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

"Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", − додав очільник держави.