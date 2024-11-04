У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів, пише CNN.

Вибори у США: Національну гвардію привели в готовність

За даними видання, 29 жовтня у штаті Вашингтон внаслідок підпалу урни були знищенні майже всі бюлетені. Того ж дня те саме сталося в штаті Орегон, але там вже вціліла більшість бюлетенів.

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Губернатор Вашингтона Джей Інслі повідомив, що сили Нацгвардії будуть готові допомагати правоохоронцям з 4 листопада, до четверга, 7 листопада.

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Міністерство внутрішньої безпеки США попередило, що загрози для виборчої інфраструктури є високими, а поліція штату Орегон координує свої дії з правоохоронними органами в Портленді.

"Офіс губернатора уважно стежить за ситуацією і координує свої дії з місцевими, державними й федеральними установами, щоб гарантувати, що виборці Орегону зможуть безпечно проголосувати", − пояснила губернаторка штату Тіна Котек.

Більше по темі Сині, червоні та "хиткі штати": чому їхні голоси важливі та вплив на вибори у США Kyiv Post дізнався що таке "хиткі штати" та чому від них залежить доля виборів в США, а також які рейтинги зараз мають Трамп та Гарріс.

Своєю чергою губернатор штату Невада Джо Ломбардо зазначив, що 60 нацгардійців перебувають у стані готовності "для підготовки до безпечного й спокійного проведення дня виборів".

"Це один із багатьох проактивних кроків, які робить штат для забезпечення наявності всіх ресурсів для своєчасного реагування на будь-які потенційні викликиґ", − додав Ломбардо.

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За словами очільниці поліції Памели Сміт, підготовку проводять і у Вашингтоні. Там понад 3 тис. поліцейських працюватимуть 12-годинними змінами.

Поблизу Капітолію й Білого дому посилюють заходи безпеки

"Секретна служба тісно співпрацює з федеральними та місцевими відомствами у Вашингтоні, округ Колумбія, і окрузі Палм-Біч, Флорида, щоб забезпечити підвищений рівень безпеки в день виборів", – пише The Washington Post.

Секретна служба США встановила металеві паркани заввишки 2,4 метра навколо Білого дому та комплексу Міністерства фінансів, а також Військово-морської обсерваторії США та будинку Гарріс в окрузі Колумбія.

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По периметру Капітолію раніше вже були встановлені невисокі металеві огорожі з поліцейською стрічкою "Не перетинати".

Що відомо про президентські вибори у США

Офіційно вони відбудуться 5 листопада 2024 року, але вже доступна можливість проголосувати достроково. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Політична система США базується на двопартійності: Республіканська та Демократична партії.

Основні конкуренти серед виборців – це колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

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Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

З липня Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.