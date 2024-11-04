Служба безпеки України повідомила про доказову базу на трьох громадян України, які в складі ЗС РФ намагалися зупинити операцію ЗСУ в Курській області, але потрапили у полон.

СБУ затримала трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Курщині

У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Їх взяли в полон разом з іншими вцілілими російськими військовими після того, як штурмові підрозділи Сил оборони за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста.

Advertisement

Серед затриманих був зрадник із Криму, який в листопаді 2022 року доєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

Ще одним зрадником був мешканець ТОТ Луганщини, звідки він утік до Росії, і в одному з московських військкоматів уклав контракт із ворожим міноборони.

Третім фігурантом був мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабної війни виїхав до Брянська в Росії, де отримав російські документи та добровільно доєднався до лав окупантів.

Більше по темі Війська КНДР навряд чи вирішать проблеми Росії з втратами на фронті, - ISW Аналітики Інституту вивчення війни сумніваються, що солдати з КНДР вирішать проблеми з людськими ресурсами у РФ.

Яке покарання загрожує трьом зрадникам, які воювали проти Сил оборони на Курщині

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою.

Advertisement

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах

Служба безпеки України повідомила про затримання в Сумах російського агента Головного розвідувального управління Росії.

За його координатами 22 жовтня 2024 року росіяни вдарили по Сумах дронами-камікадзе типу "Шахед".

Тоді через удар по житловому будинку загинули троє цивільних, серед яких була учениця 9 класу місцевої школи.