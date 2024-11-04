У Люблінському воєводстві триває підготовка до можливої нової хвилі біженців з України. Однак серйозних сигналів про ймовірний великий наплив українців немає.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Олег Куць у коментарі «Радіо Свобода».

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Поляки готуються до нової хвилі біженців з України - що відбувається

Нещодавно у Люблінському воєводстві провели чергове засідання координаційної групи з питань допомоги громадянам України.

Дипломат зауважив, що перед зимою, як і минулого року, питанню біженців приділяють більше уваги та напрацьовують різні сценарії.

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За словами Куця, у воєводстві «високий рівень готовності». Зокрема, там мають списки волонтерів, які у 2022 році допомагали українським громадянам.

«У цьому списку — кілька сотень волонтерів, яких за потреби зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння, хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі», — розповів генконсул.

Дипломат зазначив, що чи буде нова хвиля біженців у Польщі, залежить від кількох чинників, зокрема від російських атак на енергетичну інфраструктуру та ситуації на фронті.

Які документи необхідні українцям для в’їзду в Польщу у 2024?

У 2024 році перетинати кордон України можуть чоловіки, які не досягли призовного віку чи були зняті з військового обліку, а також жінки та діти.

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Окрім цих обмежень, ЄС вводить деякі нові правила для перетину кордону, які включають наявність біометричного паспорта і страховки.

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