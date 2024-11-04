Служба безпеки України повідомила про затримання в Сумах російського агента Головного розвідувального управління Росії, який коригував ворожий вогонь по своєму регіону.

СБУ затримала коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах

За його координатами 22 жовтня 2024 року росіяни вдарили по Сумах дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Тоді через удар по житловому будинку загинули троє цивільних, серед яких була учениця 9 класу місцевої школи.

Окрім наведення безпілотників на цивільну інфраструктуру міста він розвідував геолокації ЗСУ, для чого об’їжджав територію міста та прилеглих районів на своєму авто.

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Для комунікації з кадровим співробітником ГРУ Росії вони використовували анонімний чат у месенджері, куди фігурант надсилав відео потенційних цілей з координатами і детальним описом об’єктів.

Контррозвідники затримали зловмисника, коли той виконував вороже завдання поблизу військових об’єктів.

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Російське ГРУ дистанційно завербувало агента восени цього року, коли той активно писав у російських Телеграм-каналах, що очікує на захоплення свого регіону.

Яке покарання загрожує коригувальнику ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила ексдепутата, який наводив російські удари на Сумщину

У Сімській області Служба безпеки (СБУ) затримала ексдепутата Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів.

Агент Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ. Отримані відомості він відправляв кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області. Його особу та персональні дані вже встановлено Службою безпеки.

Служба безпеки України затримала в Чернівецькій області агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації та його поплічника, які шпигували за ЗСУ та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні України.