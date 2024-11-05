Сполучені Штати зафіксували близько 10 тис. солдатів Пхеньяна в Курській області Росії, які незабаром можуть вступити в бій., повідомив речник Держдепу США Метью Міллер.
Війська з КНДР можуть вступити в бій у Курській області − подробиці
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен казав про те, що на Курщині перебувають близько 8 тис. солдатів із Північної Кореї.
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"Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули в Курську область і можуть почати участь у боях найближчими днями", − зауважив Міллер.
Він пояснив, що не може підтвердити чутки про те, що війська Пхеньяна беруть участь у війні проти ЗСУ, але в разі, якщо вони вступлять у бій, то будуть легітимними цілями.
Північнокорейські війська в Росії − що треба знати
Солдати Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області Росії.
За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тисяч військових КНДР.
Росіяни активніше за всіх поширюють фейки про вибори президента у США
США та НАТО повинні розглянути можливість атаки на війська Пхеньяна, якщо ті перебуватимуть в Україні та братимуть участь у війні на боці Росії.
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.
Раніше ЦПД заявляло, що північнокорейські військові вже у Донецьку.