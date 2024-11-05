У ніч проти 5 листопада ППО знищила 48 із 79 російських безпілотників типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Нічний наліт дронів на Україну 5 листопада − подробиці
79 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Брянськ, Курськ і Орел у Росії.
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Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харківщині, а також скерував дві авіаційні ракети Х-59/69 по Одещині з акваторії Чорного моря, однак їх вдалося збити.
Повітряні цілі збивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
30 безпілотників були локаційно втрачені.
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед". Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.
У ніч проти 3 листопада під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.
27 безпілотників локаційно втрачено. Один − полетів у Білорусь.