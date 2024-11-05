Повітряні цілі збивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харківщині, а також скерував дві авіаційні ракети Х-59/69 по Одещині з акваторії Чорного моря, однак їх вдалося збити.

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79 безпілотників типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Брянськ, Курськ і Орел у Росії.

У ніч проти 5 листопада ППО знищила 48 із 79 російських безпілотників типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед". Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.

У ніч проти 3 листопада під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.

27 безпілотників локаційно втрачено. Один − полетів у Білорусь.