Суд штату Пенсільванія дозволив мільярдеру Ілону Маску роздавати по $1 млн випадковому виборцю, який підписав петицію America PAC щодо зобов’язання підтримати право на свободу слова та носити зброю, повідомляє Reuters.

Суд дозволив Маску проводити лотерею − подробиці

Юристи протрампівського комітету America PAC переконали суддю Анджело Фольєтту в тому, що конкурс не є незаконною лотереєю, про що раніше стверджували в окружній прокуратурі Філадельфії.

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Кошти Маска розподілялися залежно від того, хто з виборців найкраще представлятиме протрампівську позицію.

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Комітет America PAC запустив конкурс 19 жовтня для зареєстрованих виборців у семи ключових "хитких" штатах: Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин. Особи, які претендують на виграш, мають підписати петицію, зобов’язуючись підтримати свободу слова і право на зброю.

За даними Reuters, Маск уже роздав так 16 млн доларів.

Про переможця з Аризони оголосили 4 листопада, а остаточного переможця з Мічигану оголосять у день виборів, тобто 5 листопада.

Мін'юст США пригрозив Маску через виплату виборцям по 1 млн доларів

Міністерство юстиції США попередило політичний комітет America PAC Ілона Маска про те, що його лотерея може порушувати федеральний закон.

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Напередодні виборів Маск приєднався до агітації за колишнього президента і нині кандидата на посаду глави Білого дому від Республіканської партії Дональда Трампа.

На президентську кампанію кандидати в президенти США від Республіканців Дональда Трампа вже пожертвували 514,7 млн доларів.

Трамп запросить гендиректора Tesla і SpaceX Ілона Маска у свій кабінет міністрів або запропонує йому роль радника, якщо стане президентом США.

Вибори у США − що потрібно знати

Вони відбудуться 5 листопада 2024 року, але вже доступна можливість проголосувати достроково. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

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Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

29 жовтня Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів.

Гарріс випереджає Трампа на 4% напередодні президентських виборів у США.