Кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4% напередодні президентських виборів у США, йдеться в даних опитування PBS News/NPR/Marist.

Хто лідує на виборах у США − що відомо

У національному опитуванні серед імовірних виборців Гарріс підтримали 51% респондентів, а Трампа − 47%.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Опитування також показало, що гендерний розрив в останні дні перед виборами значно скоротився.

Перевагу Трампу висловили 51% чоловіків-виборців, а Камалі Гарріс − 47%, хоча раніше Трампа підтримували 57% чоловіків проти 41%, які підтримували Гарріс. Якщо раніше підтримка Гарріс серед жінок випереджала експрезидента на 18%, то тепер розрив скоротився до 11%.

Advertisement

Гарріс знизила перевагу Трампа серед білих виборців − тепер розрив становить 9%.

8% республіканців готові проголосувати за Гарріс, хоча минулого місяця таких було лише 5%. Наразі лише 4% демократів заявили про підтримку Трампа.

55% імовірних виборців уже проголосували, а третина збирається робити це в день виборів.

Наразі 49% респондентів вважають, що перемогу здобуде Трамп, тоді як 46% очікують перемоги Гарріс.

Опитування PBS News/NPR/Marist проводили з 31 жовтня до 2 листопада серед 1297 імовірних виборців із похибкою в 3,5 відсоткових пунктів.

Advertisement

Президентські вибори у США − що потрібно знати

Офіційно вони відбудуться 5 листопада 2024 року, але вже доступна можливість проголосувати достроково. Більш ніж 50 млн американців уже проголосували поштою або під час дострокового очного голосування за тиждень до дня виборів президента США.

Основними конкурентами серед виборців є колишній президент США Дональд Трамп (Республіканська партія) та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс (Демократична партія).

Трамп давав інтерв'ю скандальному телеведучому Такеру Карлсону.

Камала Гарріс провела найбільший мітинг за весь час її кампанії.

Advertisement

Чинний президент США Джо Байден назвав "сміттям" поплічників і прихильників кандидата в президенти країни від Республіканців Дональда Трампа.

У кількох штатах США Національну гвардію привели в стан підвищеної готовності через можливі заворушення під час виборів.

28 жовтня Байден також достроково проголосував на президентських виборах.

В останні дні своєї передвиборчої кампанії кандидат від Республіканської партії повторює, що якщо він програє вибори у вівторок, то це станеться через те, що демократи обманули його.