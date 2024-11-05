В США сьогодні, 5 листопада, відбувається особисте голосування на президентських виборах 2024 року.

Цьогорічні вибори президента США багато хто називає історичними. За перемогу цього разу змагаються республіканець Дональд Трамп і кандидатка від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років. Кандидати регулярно обмінюються різноманітними звинуваченнями у зраді інтересів американців.

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Вже ні для кого не секрет постійні спроби Росії вплинути на результати постійною дезінформацією, зокрема, РФ прагне вплинути на так звані хиткі штати.

Трамп вже готується до того, щоб оскаржувати майбутні результати, розгорнувши справжню інформаційну кампанію, яка має на меті стати обґрунтуванням гіпотетичним звинуваченням чинної адміністрації Байдена у масштабних фальсифікаціях.

На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.

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Втім, також загальновідомо, так історично склалося, що долю виборів президента США 2024 року, як завжди вирішать результати голосування у так званих хитких штатах. Що таке "хиткі штати", чому вони мають вирішальне значення читайте тут.

Відстежуйте останні новини про перебіг голосування, події навколо нього у текстовій трансляції Kyiv Post.

5 листопада 2024 - день голосування на президентських виборах у США-2024

Трамп визнає свою поразку у виборах за однієї умови

21:00 Дональд Трамп заявив, що буде готовий визнати свою поразку у виборах президента США лише "якщо це будуть чесні вибори", пише AFP.

«Якщо я програю вибори, якщо це будуть чесні вибори, я буду першим, хто визнає це... Поки що я вважаю, що вони були чесними», - сказав Трамп.

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Також кандидат у президенти США від Республіканської партії вкотре заявив про небезпечність використання машин для голосування.

У штаті Джорджія переривали голосування через повідомлення з Росії про «мінування»

20:24 Росія зірвала вибори президента США у ключовому штаті. Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер заявив, що погрози про начебто мінування надійшли з Росії.

Через фейкові погрози про замінування тимчасово закрили виборчі дільниці у місті Юніон-Сіті. Подробиці читайте у матеріалі Kyiv Post.

Трамп проголосував на виборах президента США

19:33 Дональд Трамп віддав свій голос на виборах президента США. Кандидат в президенти США від Республіканської партії проголосував у Флориді.

На виборчу дільницю він прибув з дружиною, Меланією Трамп. Після голосування він виголосив промову.

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Зокрема, Трамп заявив, що переможе у виборах. Докладніше читайте у матеріалі Kyiv Post.

19:15 Дональд Трамп заявив, що його прихильники "не є жорстокими людьми". Він не буде закликати своїх прихильників не проявляти насильство, пише The Guardian.

«Я не повинен говорити їм, що насильства не буде. Звичайно, насильства не буде», - сказав Трамп журналістам у Флориді.

«Я, звичайно, не хочу ніякого насильства, але я точно не повинен говорити цим чудовим людям», - додав Трамп.

Голоси якого хиткого штату можуть стати вирішальними у виборах США

18:50 Виборці штату Пенсильванія можуть стати «вирішальним фактором» на виборах у США.

Пенсильванія має 19 голосів колегії виборців - це більше, ніж будь-який інший штат, що вагається. Опитування показують, що ці виборці, які можуть підтримати або Гарріса, або Трампа, знаходяться в глухому куті. Детальніше читайте тут.

Україна - ключовий фактор перемоги Гарріс?

18:16 Українське питання стало одним із найголовніших для обох головних кандидатів у президенти США. Трамп і Гарріс зайняли дві полярні позиції щодо підтримки України, яка значною мірою залежить від військової, фінансової та дипломатичної підтримки США.

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Камала Гарріс заявляла, що буде і надалі допомагати Україні, продовжуючи політику Байдена. Вона чітко висловлювала бажання бачити Росію переможеною.

Водночас Дональд Трамп неодноразово поставив під сумнів подальшу підтримку України. Він заявляв, що Європа повинна нести основний тягар підтримки України проти Росії.

Докладніше про роль українського питання у виборах президента США читайте у матеріалі Kyiv Post.

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Скільки будуть визначати співвідношення сил у Палат представників

17:39 Очільниця виборчої кампанії демократів у Палаті представників Сьюзан Дельбене заявила, що може пройти тиждень або більше, перш ніж контроль над Палатою представників буде офіційно визначений.

Дельбене вважає, що процес підрахунку ускладнений, оскільки деякі люди голосують поштою. Подробиці читайте на Kyiv Post.

З Нью-Йорку люди на автобусах їдуть голосувати до Пенсильванії - відомо за кого

16:59 Голова місцевої адміністрації району Манхеттен Марк Левін опублікував відео, на якому видно довжелезну чергу мешканців Нью-Йорку. Вони збираються поїхати до Пенсильванії (один з так званих хитких штатів – ред.) та проголосувати за Камалу Гарріс.

У такий спосіб демократи намагаються мобілізувати своїх виборців в одному з так званих хитких штатів, які здебільшого й вирішують результати президентських виборів у США.

Докладніше читайте на Kyiv Post.

У хиткому штаті Пенсильванія вже оскаржили тисячі голосів виборців з-за кордону

16:30 Понад 4000 голосів американців, які живуть за кордоном, оскаржили у основному штаті Пенсильванія. Після закінчення офіційного дня виборів 5 листопада стане відомо чи зарахували їх.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на інформацію мовника ABC.

Скільки республіканців вже проголосували на виборах у США 2024 - чому це важливо

16:10 Цього року значно більше республіканців вирішили проголосувати достроково. Це ще один індикатор того, наскільки гострою є боротьба на виборах президента США 2024 року.

Така статистика може свідчити і про успіх команди Трампа щодо мобілізації власного електорату, але й навіть про те, що схоже, виборці, які голосують за нього (і переважно старші - ред.) стали краще користуватися сучасними технологіями. В будь якому разі, це важливо, адже традиційно, саме серед виборців, які голосують достроково, демократи мають перевагу. Докладніше про це у матеріалі.

15:47 Вибори президента США 2024 показали справжню кризу дебатів, як жанру. Раніше політичні дебати слугували платформою для конструктивного обміну ідеями пише для Kyiv Post Наталія Подгорна. Однак останніми роками, зокрема під час президентської кампанії в США у 2024-му, ми стали свідками занепаду цієї культури. Докладніше про це читайте тут.

Портрети Камали Гарріс і Дональда Трампа у Косово

15:02 У Косово місцевий художник Алкент Пожегу створив портрети-мозаїки Камали Гарріс і Дональда Трампа із зерен і насіння.

Оригінальні портрети з'явилися на одній з вулиць міста Джяковиця (або Джакова), що в західній частині країни.

Косовський художник Алкент Пожегу працює над останніми штрихами своєї мозаїки із зерна та насіння. Фото: Арменд Німані/ AFP

Американців просять не вестися на теорії змови і спокійно проголосувати

13:38 Представники виборчих комісій США закликали американців не вестися на теорії змови та спокійно йти і віддати голоси на президентських виборах 2024.

Представники виборчих комісій по всій території США, особливо у «хитких штатах», пообіцяли забезпечити чесність і прозорість голосування і закликали виборців не дозволити обманювати себе численними теоріями змови.

«Тут, у Джорджії, легко проголосувати і важко обдурити», - цитує CNN державного секретаря Джорджії Бреда Раффенспергера. «Наші системи безпечні, а наші люди готові».

Видання нагадує, загалом, вибори в США є надзвичайно великою подією. Так, під час останніх виборів, у 2020 році понад 161 мільйон виборців віддали свої голоси в 50 штатах, окрузі Колумбія і п'яти територіях США, на 132 556 виборчих дільницях, до роботи яких були залучені 775 101 працівник виборчих комісій за даними Комісії зі сприяння виборам у США.

У США стартували вибори президента 2024

13:00 Розпочалося голосування на президентських виборах у США 2024 року. О 13:00 за київським часом відкрилися перші дільниці для особистого голосування на виборах президента США 2024 року.

Тобто, о 6-й ранку за Північноамериканським Східним Стандартним Часом (EST) відкрилися виборчі дільниці у штатах Коннектикут, Індіана, Кентуккі, Мен, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Вірджинія.

Разом з тим, у країні вже перші результати. Так, перша громада, Діксвілл-Нотч, у штаті Нью-Гемпшир на півночі Сполучених Штатів уже оголосила про результати виборів президента.

Протягом наступних двох годин розпочинаються свою роботу виборчі дільниці у штатах Огайо, Північна Кароліна, Західна Вірджинія, Вермонт, Алабама, Делавер, у Вашингтоні (округ Колумбія), Флорида, Джорджія, Іллінойс, Канзас, Меріленд, Массачусетс, Мічиган, Міссурі, Пенсильванія, Род-Айленд, Південна Кароліна, Теннессі, Арізона, Айова, Луїзіана, Міннесота, Південна Дакота, Північна Дакота, Оклахома, Техас, Вісконсин.