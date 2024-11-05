Служба безпеки України повідомила про затримання трьох поплічників ворога, які співпрацювали з росіянами на Херсонщині.

СБУ затримала агентку російського ГРУ і двох колаборантів з Херсона

Однією з них виявилася мешканка обласного центру, агентка Головного розвідувального управління Росії, яка коригувала ворожий вогонь по Силах оборони.

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Для цього вона об’їжджала територію громади на скутері та намагалася виявити локації українських військ, що залучені до бойових дій на фронті. Її цілями були замасковані штаби, вогневі позиції та опорні пункти підрозділів ЗСУ.

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Отримані відомості вона надсилала російській розвідці у вигляді скріншотів із позначками військових об’єктів на онлайн-картах.

Фото: Служба безпеки України

Ще одним затриманий виявився 60-річний експравоохоронець з Херсона, який після захоплення громади вступив до місцевої окупаційної адміністрації. Там ексгауляйтер міста Олександр Кобець призначив поплічника ворога своїм заступником з правових питань.

Серед його завдань була підготовка псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу країни-агресора.

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Фото: Служба безпеки України

Третя фігурантка також мешканка обласного центру, що під час його окупації входила до так званого "головного управління МВС Росії у Херсонській області".

Там вона змушувала місцевих жителів оформлювати собі російське громадянство.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання трьом поплічникам Росії, які співпрацювали з ворогом на Херсонщині

Слідчі повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 5, 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисникам загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який діяв у Миколаєві та Одесі та готував координати для комбінованих ударів і формував нову агентурну мережу Росії.

Агент розвідував локації ЗСУ, по яких планували вдарити "Шахедами" та ракетним озброєнням.

Зрадник проводив дорозвідку на місцях ударів, щоб поінформувати росіян про наслідки атак. Він також підшукував кандидатів у нові агенти.