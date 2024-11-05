До військового підрозділу, що нині формується у Польщі з-поміж українських добровольців, які проживають за кордоном, тобто Українського легіону, вже подали понад 500 заявок, повідомив Укрінформ.

Скільки заявок до Українського легіону подали українці

"Найбільше заявок ми отримуємо від українців і українок, які проживають у Польщі чи Чехії, але є і з віддалених географічно регіонів – Великої Британії, Ірландії і навіть Канади та США", – зазначив представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу Легіону.

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За його словами, 90% заявок отримано від чоловіків, 10% - від жінок. За віком – приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років.

"... Молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі до штурмових підрозділів або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад, близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад у підрозділах матеріального забезпечення", – зауважив представник центру.

Він розповів, що заявки подають абсолютно різні люди: від студентів, які готові взяти академвідпустки на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками.

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Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями.

"Але є і такі, які цікавилися спеціальністю снайпера", – наголосив працівник центру, додаючи, що немає жодних обмежень щодо вибору військової спеціалізації.

Приблизно 80% усіх українців, які подали заявки до складу Легіону, до цього часу не мали жодного стосунку до армії, наприклад, не проходили строкову службу в ЗСУ.

Коли Український легіон розпочне навчання в Польщі

Перші добровольці вже незабаром підпишуть на базі центру в Любліні контракти із ЗСУ, і їх направлять на один із полігонів у Польщі для проведення подальшого вишколу. Контракт можна буде підписати або на три роки, або до завершення особливого періоду.

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Підготовка не відбуватиметься на базі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛитПолУкрбриг), як раніше про це писали деякі ЗМІ. Навчання вестимуть інструктори країн НАТО у визначених місцях.

Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже на інших полігонах.

За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців Легіону військовою формою і медикаментами, а польська – надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.

Наразі ще вирішується питання, чи візьме на себе відповідальність Польща щодо повного оснащення цього добровольчого підрозділу своєю технікою та озброєнням для їх подальшого відбуття в Україну в зону бойових дій.

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"Попередньо була така домовленість із польською стороною, але остаточно це питання ще вирішуватиметься", – констатував представник центру, зазначивши, що українська сторона розраховує на максимальне сприяння Варшави в цьому питанні.

Польща хоче збільшити "Український легіон"

Україна має зібрати достатню кількість людей, "необхідних для формування батальйону, полку або іншого підрозділу", а Польща надає локацію в Любліні як місце зустрічі для потенційних військових цього підрозділу.

Литовсько-польсько-українська бригада вже має значний досвід у підготовці десятків тисяч українських солдатів у Польщі.

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