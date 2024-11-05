Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який діяв у Миколаєві та Одесі та готував координати для комбінованих ударів і формував нову агентурну мережу Росії.

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі

Після початку повномасштабного вторгнення його знайшов кадровий співробітник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу росіянам чоловіку пообіцяли "евакуацію" до Росії.

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Агент розвідував локації ЗСУ, по яких планували вдарити "Шахедами" та ракетним озброєнням.

Зрадник проводив дорозвідку на місцях ударів, щоб поінформувати росіян про наслідки атак.

Він також підшукував кандидатів у нові агенти.

Для цього використовував своїх знайомих – колишніх правоохоронців, у яких розпитував про настрої співробітників.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Курщині

Служба безпеки України повідомляла про доказову базу на трьох громадян України, які в складі ЗС РФ намагалися зупинити операцію ЗСУ в Курській області, але потрапили у полон.

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У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі.

Їх взяли в полон разом з іншими вцілілими російськими військовими після того, як штурмові підрозділи Сил оборони за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста.