Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який діяв у Миколаєві та Одесі та готував координати для комбінованих ударів і формував нову агентурну мережу Росії.

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі

Після початку повномасштабного вторгнення його знайшов кадровий співробітник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю. В обмін на допомогу росіянам чоловіку пообіцяли "евакуацію" до Росії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Агент розвідував локації ЗСУ, по яких планували вдарити "Шахедами" та ракетним озброєнням.

Зрадник проводив дорозвідку на місцях ударів, щоб поінформувати росіян про наслідки атак.

Він також підшукував кандидатів у нові агенти.

Для цього використовував своїх знайомих – колишніх правоохоронців, у яких розпитував про настрої співробітників.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

СБУ викрила коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах
Більше по темі

СБУ викрила коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах

Ним виявився 23-річний місцевий житель, який коригував ворожий вогонь по власному регіону.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Курщині

Служба безпеки України повідомляла про доказову базу на трьох громадян України, які в складі ЗС РФ намагалися зупинити операцію ЗСУ в Курській області, але потрапили у полон.

Advertisement

У серпні та вересні цього року вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі.

Їх взяли в полон разом з іншими вцілілими російськими військовими після того, як штурмові підрозділи Сил оборони за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ затримала трьох поплічників Росії, які співпрацювали з ворогом на Херсонщині СБУ
СБУ затримала трьох поплічників Росії, які співпрацювали з ворогом на Херсонщині
Київ Пост
7г тому
СБУ викрила трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Курщині СБУ
СБУ викрила трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на Курщині
Київ Пост
1д тому
СБУ викрила коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах СБУ
СБУ викрила коригувальника ГРУ, який наводив дрони на житлові будинки в Сумах
Київ Пост
1д тому
СБУ затримала ще 10 російських агітаторів, зокрема політексперта з каналів Медведчука СБУ
СБУ затримала ще 10 російських агітаторів, зокрема політексперта з каналів Медведчука
Київ Пост
лис. 1
Спонсорований контент
" Попередній На останньому мітингу Трамп обізвав Байдена, Шиффа та Пелосі
Далі » Понад 20 штатів США можуть направити Нацгвардію до Вашингтона