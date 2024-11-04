Російська армія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 700 390 власних солдатів убитими та пораненими, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Кількість втрат росіян з початку повномасштабної війни
Загальні орієнтовні дані про втрати ворога, надані Генштабом, такі:
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- танків − 9193 од,
- бойових броньованих машин − 18538 од,
- артилерійських систем − 20121од,
- РСЗВ − 1245 од,
- засобів ППО − 994 од,
- літаків − 369 од,
- гелікоптерів − 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 18280,
- крилатих ракет − 2629,
- кораблів/катерів − 28 од,
- підводних човнів − 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 28237 од,
- спеціальної техніки − 3587.
ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів РФ
Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.
"Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", − повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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