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Загальні орієнтовні дані про втрати ворога, надані Генштабом, такі:

Російська армія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 700 390 власних солдатів убитими та пораненими, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів РФ

Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.

"Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", − повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.