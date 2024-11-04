Російська армія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 700 390 власних солдатів убитими та пораненими, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Кількість втрат росіян з початку повномасштабної війни

Загальні орієнтовні дані про втрати ворога, надані Генштабом, такі:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • танків − 9193 од,
  • бойових броньованих машин − 18538 од,
  • артилерійських систем − 20121од,
  • РСЗВ − 1245 од,
  • засобів ППО − 994 од,
  • літаків − 369 од,
  • гелікоптерів − 329 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 18280,
  • крилатих ракет − 2629,
  • кораблів/катерів − 28 од,
  • підводних човнів − 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 28237 од,
  • спеціальної техніки − 3587.

ЗСУ стримують один із найпотужніших наступів РФ

Зараз Збройні сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення. 

"Активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі, Збройні Сили України стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", − повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
В яких країнах світу люди хочуть перемоги Росії, а де України - опитування Росія
В яких країнах світу люди хочуть перемоги Росії, а де України - опитування
Київ Пост
31хв тому
Індонезія та Росія проводять перші спільні військово-морські навчання Росія
Індонезія та Росія проводять перші спільні військово-морські навчання
Київ Пост
1г тому
Північнокорейські війська в Курській області вже потрапили під обстріл Росія
Північнокорейські війська в Курській області вже потрапили під обстріл
Київ Пост
7г тому
Британська розвідка назвала проблеми військ КНДР у Росії Росія
Британська розвідка назвала проблеми військ КНДР у Росії
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній До Києва з неоголошеним візитом прибула керівниця МЗС Німеччини Бербок
Далі » Ізраїль офіційно заборонив діяльність БАПОР на своїй території