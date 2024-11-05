Після повеней, які забрали життя понад 200 людей та завдали значних руйнувань у регіоні Валенсія, місцева влада звернулася до центрального уряду Іспанії з проханням про допомогу у розмірі 31,4 мільярда євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Валенсія закликала уряд Іспанії профінансувати відновлення регіону після повеней

Кошти необхідні для відновлення зруйнованих будинків, придбання нових транспортних засобів та ліквідації наслідків стихійного лиха.

Наразі вулиці Валенсії вкриті товстим шаром бруду, тисячі людей залишилися без житла, а кількість загиблих продовжує зростати.

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За попередніми оцінками, повінь знищила понад 100 тисяч автомобілів.

Рятувальні роботи тривають, але влада визнає, що ще зарано оцінювати масштаби збитків.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про найбільше в історії країни розгортання військових та сил безпеки у постраждалому регіоні.

Очікується, що найближчим часом центральний уряд оголосить про пакет фінансової допомоги, який включатиме мораторій на сплату податків для постраждалих.

Регіональний уряд Валенсії вже виділив 250 мільйонів євро, а фонд іспанського мільярдера Амансіо Ортеги пожертвував 100 мільйонів євро на допомогу постраждалим.

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Напередодні повідомлялося, що у Валенсії продовжуються пошуки жертв повеней. Волонтери, військові та поліція розчищають місто від наслідків стихії.

Наразі влада ще не може назвати точну кількість зниклих безвісти.

Повені у Іспанії - що відомо

Декілька днів тому південь та схід Іспанії охопили руйнівні повені.

Місцева влада Пайпорти заявляв, що населений пункт "відрізаний від комунікацій" і тут можуть бути "десятки смертей".

Очільник Валенсії Карлос Масон повідомляв на пресконференції, що деякі люди залишаються ізольованими в недоступних місцях.

31 жовтня кількість жертв унаслідок руйнівних повеней в Іспанії перевищила 100 осіб.

4 листопада сильні зливи обрушилися на Барселону. Влада була змушена вжити екстрених заходів, призупинивши рух потягів та авіарейсів.