20 безпілотників були локаційно втрачені. 2 дрони досі перебувають в українському повітряному просторі.

Повітряні цілі збивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Ворог вдарив по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П.

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64 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та мису Чауда в Криму.

У ніч проти 6 листопада українська ППО ліквідувала 38 із 63 російських безпілотників типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед". Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.

У ніч проти 3 листопада під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.