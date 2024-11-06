У ніч проти 6 листопада українська ППО ліквідувала 38 із 63 російських безпілотників типу "Шахед", повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Нічний наліт дронів на Україну 6 листопада − подробиці
64 безпілотники типу Shahed та дрони невстановленого типу летіли з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Орел у Росії та мису Чауда в Криму.
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Ворог вдарив по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П.
Повітряні цілі збивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
20 безпілотників були локаційно втрачені. 2 дрони досі перебувають в українському повітряному просторі.
Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати
У ніч проти 4 листопада протиповітряна оборона ліквідувала 50 із 80 російських безпілотників типу "Шахед". Ворог також атакував керованими авіабомбами Харківщину та вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області.
У ніч проти 3 листопада під час чергової атаки українські військові збили 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету Х59/69.