Виборці США в п’яти штатах проголосували за право на аборт, а у Флориді законопроєкт про скасування заборони на аборти відхилили, пише The Guardian.

В яких штатах США підтримали право на аборти − подробиці

Після того, як Верховний суд США скасував у 2022 році рішення 1973 року у справі "Роу проти Вейда", у Флориді люди отримали право на аборти.

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Відтепер право на аборт закріпили в чотирьох інших штатах, а виборці Міссурі проголосували за скасування майже повної заборони на аборти в штаті та встановили конституційне право на аборт до життєздатності плода.



"Жителі Міссурі − чи то демократи, чи то республіканці, чи то незалежні кандидати − рішуче заявили, що вони не хочуть, щоб політики втручалися в їхні особисті медичні рішення", − пояснила менеджерка кампанії щодо законопроєкту про голосування в Міссурі Рейчел Світ.

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Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

Законопроєкти цього типу в Нью-Йорку, Колорадо і Мериленді були підтримані, однак поки невідомо, як проголосували виборці ще п’яти штатів.

За даними АFP, виборці в штаті Аризона проголосували за розширення права на аборт.

Президентські вибори в США 2024 − що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

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Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, наразі беруть участь ще 16 кандидатів.

На початку виборчої гонки їх було ще більше, але деякі кандидати знялися. Найвідоміший з тих, хто вже полишив перегони в президентських виборах, був Роберт Кеннеді-молодший, племінник президента Джона Кеннеді.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

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Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів вже привела у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

За результатами останнього опитування PBS News/NPR/Marist кандидатка від Демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканців Дональда Трампа на 4%.

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