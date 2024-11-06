Росія запровадила примусові медогляди на ТОТ України, повідомив Центр національного спротиву.

Росія влаштовує примусові медогляди на ТОТ − подробиці

"Окупанти знову вдаються до примусових медоглядів. На ТОТ ворог проводить примусові медичні огляди місцевих жителів. Для цього по селах снують пересувні медичні комплекси. Відповідальними за організацію виступають колаборанти з районних адміністрацій. Під час оглядів лікарі агітують підписувати договори медичного страхування, для чого потрібен паспорт ворога", − пояснила пресслужба ЦНС.

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Центр додав, це ще один спосіб виявлення тих, хто не отримав документи окупантів.

"Зверніть увагу: працюють у цих комплексах завезені з Росії лікарі", − зауважив ЦНС.

РФ фіксує використування заборонених месенджерів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються фіксувати кожен випадок користування громадянами забороненими ними інтернет-ресурсами чи месенджерами.

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Результат виборів у США, ймовірно, визначиться в ключовому штаті Пенсильванія; Щоб зірвати вибори в США, росіяни до звичних прийомів додали ще й повідомлення про мінування.

Інколи для визначення такого користувача вони блокуються цілі райони.

В окупованій Старобільщині на Луганщині вчителі пропонують старшокласникам гроші та соцпакет за підписання контракту з російською армією

У школі № 11 у місті Хрустальне на Луганщині росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом. 

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