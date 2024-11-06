На Курському напрямку Росія втратила понад 20,8 тис. осіб, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Втрати росіян у Курській області − подробиці

За словами Сирського, у травні розвідка підтвердила задум Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курщини для створення "буферної зони на півночі України".

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Це мало стати продовженням ворожої операції на Харківському напрямку. Тому українське командування розпочало наступальну операцію на випередження, щоб перенести бойові дії на територію Росії.

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"Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території", − пояснив головнокомандувач ЗСУ.

За майже три місяці операції станом на 5 листопада втрати ворога на Курщині становили 20 842 особи, з них ліквідовані 7905, поранені 12 220, а в полон взяли 717.

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За цей період Сили оборони України ліквідували 1101 одиницю озброєння та військової техніки країни-агресора, зокрема 54 танки, 276 БМП, 107 гармат і мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

"Ворог зосередив там близько 45 тис. військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї", − зауважив Сирський.