Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про наявні ризики для подальшої підтримки України внаслідок перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Про це він сказав у коментарях мовнику SVT щодо результатів виборів США.

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У Європі занепокоєні впликом перемоги Трампа на допомогу Україні

Шведський прем’єр повідомив, що привітав Трампа з перемогою, але не може не помічати тривожних тенденцій.

Зокрема, він акцентував на гострій поляризації в американському суспільстві.

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Також Крістерссон зазначив, що бачить ризик посилення політики протекціонізму США після повернення Трампа до Білого дому, що буде мати відчутні наслідки для Швеції.

"Ще один ризик – це зменшення зобов’язань перед Україною. Слід зазначити, що США зараз надає Україні найбільшу військову допомогу.

Ми цінуємо це, ми вдячні за це і не сприймаємо це як щось належне. Ми зробимо усе можливе, щоб підкреслити наше прагнення зберегти трансатлантичні зобов’язання", – сказав прем’єр.

Водночас він додав, що не хоче поспішати з висновками.

"Ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв, різного розвитку подій, і ми добре готові до цього", – зазначив Крістерссон.

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Трамп стане 47-м президентом США

Згідно із підрахунками Associated Press, кандидат від Республіканської партії США Дональд Трамп здобув необхідні 277 голосів виборників.

Ці голоси забезпечують йому перемогу на президентських виборах США 2024 року.

Раніше ми писали про те, що після того, як 19 голосів виборців Пенсильванії перейшли до Трампа, він отримав 267 голосів виборників.

Відтоді, для фактичного оформлення перемоги Дональду Трампу залишалося лише три голоси, які йому легко повинні забезпечити результати голосування на Алясці, де традиційно переважають республіканці.