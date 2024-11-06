СБУ повідомила про підозру колишньому таксисту з Запорізької області, який став депутатом незаконної ради, створеної російськими окупантами.
Про це повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області.
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Екстаксист з Запоріжжя став депутатом окупаційної "ради"
51-річний мешканець селища Кам'янка брав участь у псевдовиборах, організованих Росією у вересні 2023 року.
За результатами "голосування" його "обрали" депутатом так званої "куйбишевської окружної ради" від партії "Єдина Росія".
Служба безпеки інкримінує чоловіку колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Підозра оголошена заочно.
Після окупації Пологівського району загарбники не лише перейменували селище Кам'янка на "Куйбишево", а й утворили фейковий "Куйбишевський територіальний округ РФ".
Колишній таксист, який став депутатом незаконної ради, активно сприяв зміцненню окупаційного режиму.
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Він проводив "депутатські" прийоми, брав участь у пропагандистських заходах та агітував за участь у виборах президента РФ, називаючи Росію "нашим спільним домом".
За свою колабораційну діяльність йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
СБУ заочно оголосила про підозру колаборантам, які перевозять FPV-дрони для росіян
Троє колаборантів із Луганської області під виглядом гуманітарної допомоги цивільному населенню фронтових районів перевозять FPV-дрони для російської армії.
Після призначення їх на посади у 2023 році вони почали виконувати вказівки Москви щодо забезпечення окупаційних угруповань, які воюють на східному фронті.
Зокрема, організували переправлення бойових FPV-дронів із Росії загарбникам на передову.