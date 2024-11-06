Одразу після опівночі за східним стандартним часом (EST) обраний президент США Дональд Трамп вийшов на сцену свого курорту Мар-а-Лаго у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, щоб звернутися до прихильників, які з нетерпінням чекали на його переможну промову.

"Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся починати війну. Я збираюся зупинити війни", - заявив він.

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Незважаючи на свою широко розрекламовану заяву в червні 2023 року про припинення війни в Україні "протягом 24 годин", Трамп не згадав Україну чи президента Володимира Зеленського у своїй промові і не надав жодних подробиць щодо своєї обіцянки.

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Kyiv Post зібрав добірку реакцій українців на перемогу Трампа на виборах у соціальних мережах.

Ось що написав Олег Симороз, доброволець Збройних сил України (ЗСУ), який втратив на війні обидві ноги:

"Ми повинні прийняти вибір американського народу і знайти шляхи взаємодії з новою адміністрацією. Наш дипломатичний корпус відіграватиме тут важливу роль".

Симороз додав, що українські посадовці вже мають бути повністю обізнані з поглядами Трампа та усвідомлювати серйозні ризики щодо військової допомоги: "владі ... усвідомити, що є дуже серйозні ризики щодо військової допомоги". У цьому контексті необхідно ухвалювати рішення щодо посилення оборонно-промислового комплексу за рахунок усіх ресурсів: "У в цьому контексті вже зараз мають бути прийняті рішення на посилення нашого оборонно-промислового комплексу з використанням всіх ресурсів держави".

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Станіслав Бунятов, молодший сержант 24-го штурмового батальйону "Айдар", коротко відреагував у Telegram: "Минулого разу росіяни теж дрочили на Трампа, а потім чогось недовольні були.".

Як перемогу Трампа прокоментував український Telegram-канал MILITARY: "Ну шо Трамп переміг. Фіксуємо на п***ра закінчення війни за 24 години? Донатимо, підтримуємо військо, це єдине що нас оберігає!"

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Багато користувачів Facebook також написали про заяву Трампа про "24 години", запитуючи, чи закінчиться війна вчасно: "Всі вже поставили свої таймери на 24 години?"

"До кінця війни залишилося 23 години. Дідусю, зроби це!"

"Дональд Дж. Трамп, 24 години почалися. Ми чекаємо."

"Трамп обіцяв за добу зупинити війну. Тому у нашої роти амбітні плани на вихідні", - написав Павло Казарін, військовослужбовець ЗСУ та журналіст, у Facebook.

Данило Яковлєв, військовослужбовець, колишній боєць "Азову" та громадський діяч, прокоментував: "Трамп дуже неординальна особистість, але він точно не дурак і розуміє, які в нього є можливість щодо України. ".

"Він може відкрити нам ворота до всієї американської демократії (ракет та техніки), або навпаки все обмежити максимально…", - додав він. "Але в Україні час терміново оптимізувати внутрішні ресурси та сили, а то буде велика біда.".

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Українські політики також висловили свої думки щодо перемоги Трампа в соціальних мережах.

Про це у Telegram написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк: "По Штатам. Зараз буде купа аналітики що далі і що це для нас означає. Читати можна, але поки правильна відповідь - ніхто не знає.".

Він сказав, що адміністрація Джо Байдена залишиться на посаді до 20 січня 2025 року, що дає майже тримісячне вікно до інавгурації Трампа.

"Тут теж є певне вікно можливостей Байдену і демократам зробити ті сміливі кроки, на які вони до цього не наважувались", - додав Железняк.

Народний депутат Микола Княжицький прокоментував: "Трамп, як колись Зеленський теж вірить , що подивиться в очі путіну і вирішить усі проблеми.". Однак він наголосив, що Україна готувалася до перемоги республіканців, що відображено в плані перемоги президента Зеленського.

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На думку Княжицького, деякі частини цього плану - такі як домовленості з партнерами щодо українських корисних копалин та потенційна заміна американських військ у Європі українськими підрозділами - можуть сподобатися Трампу.

"Попереду багато роботи... Зрештою все одно долю світу вирішуватиме український солдат. Але у такій ситуації наше державне управління має дорослішати і ставати відповідальнішим.", - додав він.

Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах, заявив, що Байден залишається президентом ще на кілька місяців, що дає йому час для прийняття ключових рішень, які можуть піти на користь Україні.

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"Він міг би дійсно зробити процес приєднання України до НАТО невідворотнім і зняти обмеження на використання американської зброї на території агресора.".

Народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram, що республіканці зараз "схоже, беруть все - і Білий дім, і Сенат, і Палату представників".

"Що це означає для нас? Це і великі ризики, але і великі надії. Маємо прорватися".

Андрій Єрмак, голова офісу президента Зеленського, привітав Трампа з перемогою через Telegram. Єрмак додав, що Зеленський та його команда мали продуктивну зустріч з Трампом у вересні, де вони обговорили план перемоги України, стратегічне партнерство між Україною та США та потенційні шляхи припинення війни.

"Також у Президентів були гарні робочі стосунки під час першої каденції Дональда Трампа", - написав він. "«Мир через силу» - це саме той підхід, який потрібний зараз. Бо росія та автократи розуміють виключно мову сили. Агресори мають бути повернуті в чіткі рамки справедливості".