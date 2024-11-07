Перемога Дональда Трампа на виборах у США 2024 року вже викликає значний резонанс у світі, зокрема у контексті війни Росії проти України.

Трамп, відомий своєю позицією щодо зменшення втручання США у зовнішні конфлікти, раніше заявляв, що хоче "завершити війну в Україні" протягом 24 годин через переговори, що викликає занепокоєння у прихильників тривалої підтримки України.

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Трамп може змінити хід війни, зменшивши підтримку Україні та зосередившись на скороченні витрат на оборону. Його прагматичний підхід до дипломатії може призвести до компромісів з Росією, що викликає занепокоєння у західних союзників.

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Трамп, який прагне зменшити напруженість, раніше висловлював захоплення Путіним. Це може створити можливість для Москви налагодити тісніші відносини з Вашингтоном, що потенційно може призвести до зменшення жорсткості санкцій.

Більше по темі Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа Шмигаль вказав на нещодавні розмови на високому рівні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у вересні як на позитивний показник того, що буде далі.

Втім, реакція росіян наразі не така однозначна

“Америка – ворог! Завжди брехали й робили все лише заради капіталу, а не для народу!”, - пише в коментарях під новиною про перемогу Трампа така собі “Натали” з Росії.

“Нічого хорошого для Росії в перемозі Трампа немає. Він себе ще покаже. Обіцяв закінчити війну за 24 години, але не вийде… і тоді, від образи та злості, що облажався, дасть Україні будь-яку зброю.”, - пише росіянин “Влад”.

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“Трамп уже подзвонив Путіну?”, - питає "Николай", адже Трамп вже неодноразово заявляв, що він готовий вести переговори безпосередньо з президентом Росії Владіміром Путіним.

Трамп вірить, що через прямі переговори з Путіним можна було б швидко зупинити війну в Україні, налагодивши компроміс, який, можливо, включав би зняття санкцій з Росії​.

“Ех, шкода, що не Гарріс перемогла Горбачова. Не бачити нам мемів про дурного американського президента”

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“Чи правда, що з нас знімають санкції?”, - цікавиться користувач “Скорпион”.

“Пам'ятаємо, що саме Трамп почав постачати Україну зброєю?”

“Те ж самий х**, тільки в іншій руці”, - вважає павел Горелов.

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“Думаю, Трамп бачить марність витрачати гроші на Україну, розуміючи, що Росія все одно переможе! Адже він бізнесмен”, - пише російський користувач “Batir”.

“Вибачте за грубість. Чоловік зверху чи знизу — результат той самий”.