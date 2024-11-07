Перемога Дональда Трампа на виборах у США 2024 року вже викликає значний резонанс у світі, зокрема у контексті війни Росії проти України.
Трамп, відомий своєю позицією щодо зменшення втручання США у зовнішні конфлікти, раніше заявляв, що хоче "завершити війну в Україні" протягом 24 годин через переговори, що викликає занепокоєння у прихильників тривалої підтримки України.
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Трамп може змінити хід війни, зменшивши підтримку Україні та зосередившись на скороченні витрат на оборону. Його прагматичний підхід до дипломатії може призвести до компромісів з Росією, що викликає занепокоєння у західних союзників.
Трамп, який прагне зменшити напруженість, раніше висловлював захоплення Путіним. Це може створити можливість для Москви налагодити тісніші відносини з Вашингтоном, що потенційно може призвести до зменшення жорсткості санкцій.
Шмигаль впевнений, США продовжать підтримувати Україну за президента Трампа
“Америка – ворог! Завжди брехали й робили все лише заради капіталу, а не для народу!”, - пише в коментарях під новиною про перемогу Трампа така собі “Натали” з Росії.
“Нічого хорошого для Росії в перемозі Трампа немає. Він себе ще покаже. Обіцяв закінчити війну за 24 години, але не вийде… і тоді, від образи та злості, що облажався, дасть Україні будь-яку зброю.”, - пише росіянин “Влад”.
“Трамп уже подзвонив Путіну?”, - питає "Николай", адже Трамп вже неодноразово заявляв, що він готовий вести переговори безпосередньо з президентом Росії Владіміром Путіним.
Трамп вірить, що через прямі переговори з Путіним можна було б швидко зупинити війну в Україні, налагодивши компроміс, який, можливо, включав би зняття санкцій з Росії.
“Ех, шкода, що не Гарріс перемогла Горбачова. Не бачити нам мемів про дурного американського президента”
“Чи правда, що з нас знімають санкції?”, - цікавиться користувач “Скорпион”.
“Пам'ятаємо, що саме Трамп почав постачати Україну зброєю?”
“Те ж самий х**, тільки в іншій руці”, - вважає павел Горелов.
“Думаю, Трамп бачить марність витрачати гроші на Україну, розуміючи, що Росія все одно переможе! Адже він бізнесмен”, - пише російський користувач “Batir”.
“Вибачте за грубість. Чоловік зверху чи знизу — результат той самий”.