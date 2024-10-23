Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 мільярдів євро.

Кредит будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ, повідомило Угорське головування в ЄС.

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Рада ЄС схвалила надання до 35 млрд євро Україні

Виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться за рахунок надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських фінансових активів.

«Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 мільярдів євро, які надаються ЄС та партнерами по G7», - ідеться у повідомленні.

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ЄС надасть Україні кредит на €35 млрд євро - подробиці

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

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Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти, імпортну зброю та ППО.

Країни G7 25 жовтня оголосять про свої внески у межах кредиту Україні

22 жовтня єврокомісар питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що партнери з Великої сімки мають оголосити про свої внески в ініціативу 50 млрд доларів для України в Нью-Йорку 25 жовтня.

«Схвалення депутатів дозволить до кінця цього року реалізувати пропозицію створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання кредиту макрофінансової допомоги вже наступного року», - казав комісар.

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