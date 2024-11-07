Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який коригував ворожі удари та готував підпали військових авто в Дніпрі.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував підпали авто ЗСУ в Дніпрі

Спершу він мав встановлювати координати підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксувати наслідки російських обстрілів обласного центру.

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Згодом куратор із ворожої спецслужби поставив зловмиснику завдання здійснити низку підпалів службового транспорту ЗСУ та об’єктів Укрзалізниці.

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Він власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час зрадник мав закласти готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі підірвати автомобіль.

Перед цим фігурант "перевірив" пристрій поблизу залізничної колії.

Більше по темі СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі Ним виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, якого помітили росіяни під час його поїздок до Росії ще до повномасштабної війни.

У поле зору російської спецслужби агент він потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів, де залишав коментарі на підтримку війни проти України.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який готував підпали авто ЗСУ в Дніпрі

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі

Служба безпеки України затримала агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який діяв у Миколаєві та Одесі та готував координати для комбінованих ударів і формував нову агентурну мережу Росії.

Агент розвідував локації ЗСУ, по яких планували вдарити "Шахедами" та ракетним озброєнням.

Зрадник проводив дорозвідку на місцях ударів, щоб поінформувати росіян про наслідки атак.