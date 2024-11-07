Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Грузію провести швидке і прозоре розслідування порушень під час парламентських виборів.

Про це повідомив Укрінформ.

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Європейські лідери закликали Грузію до розслідування щодо виборів − подробиці

"Ми глибоко стурбовані численними порушеннями та повідомленнями про залякування виборців, які негативно вплинули на довіру громадськості до виборчого процесу", − наголосили лідери.

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Вони закликали до швидкого та прозорого розслідування всіх скарг і повідомлень про порушення.

"Ми також уважно розглянемо остаточний звіт міжнародної місії спостереження. Ми підтримуємо демократичні та європейські прагнення грузинського народу. Свобода мирних зібрань і вираження поглядів є фундаментальними правами в демократичних суспільствах, і їх необхідно захищати та відстоювати", − зауважили вони.

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У заяві зазначається, що Європейська рада напередодні виборів у Грузії наголосила на тому, що країна відходить від свого європейського шляху, і наполягала на необхідності вільного та чесного волевиявлення.

"Якщо Грузія не змінить курс, продемонструвавши конкретні зусилля в напрямку реформ, зокрема, скасувавши своє нещодавнє законодавство, яке суперечить європейським цінностям і принципам, ми не зможемо підтримати початок переговорів про вступ до ЄС з цією країною", − підсумували лідери Веймарської трійки.

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