7 листопада росіяни били по Запоріжжю КАБами та ракетами, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Удар по Запоріжжю 7 листопада − подробиці

12:46: За даними ДСНС України, кількість загиблих внаслідок авіаудару Росії по Запоріжжю збільшилася до 10.

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9:15: Кількість жертв унаслідок удару вже становить 9, серед них є 1-річний хлопчик.

6:59: "До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення", − додав Федоров.

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Через удар РФ у місті пошкоджені десятки багатоповерхових будинків, приватні оселі, заклад медицини.

Ще 7 листопада о 21:06 очільник ОВА повідомляв про 30 постраждалих, серед яких були 5-річний, 1-річний і 15-річні хлопчики та немовля.