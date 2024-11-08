7 листопада росіяни били по Запоріжжю КАБами та ракетами, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Удар по Запоріжжю 7 листопада − подробиці
12:46: За даними ДСНС України, кількість загиблих внаслідок авіаудару Росії по Запоріжжю збільшилася до 10.
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9:15: Кількість жертв унаслідок удару вже становить 9, серед них є 1-річний хлопчик.
6:59: "До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення", − додав Федоров.
Через удар РФ у місті пошкоджені десятки багатоповерхових будинків, приватні оселі, заклад медицини.
Ще 7 листопада о 21:06 очільник ОВА повідомляв про 30 постраждалих, серед яких були 5-річний, 1-річний і 15-річні хлопчики та немовля.
Армія РФ атакувала онколікарню та будинки у Запоріжжі
Російська окупаційна армія завдала ударів керованими авіабомбами по п’яти локаціях у Запоріжжі.
За тиждень росіяни застосували проти України понад 900 бомб
Зокрема, Росія влучила по будівлі онкологічної лікарні, багатоповерховому будинку, приватному сектору, очисних спорудах "Водоканалу".
Внаслідок російських ударів по Запоріжжю 33 особи дістали поранень.
Сили ППО ліквідували 74 із 106 російських безпілотників різного типу під час атаки Росії в ніч проти 7 листопада.