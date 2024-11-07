У ніч проти 7 листопада українська ППО ліквідувала 74 із 106 російських безпілотників різного типу.
Ще 25 дронів були локаційно втрачені, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Наліт дронів на Україну 6-7 листопада − подробиці
З 21:00 6 листопада російські війська випустили по Україні 106 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ й Орел, а також із тимчасово окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Підтверджене збиття 74 ворожих безпілотників у повітряному просторі Одеської, Миколаївської, Херсонської, Київської, Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей.
Росія вдарила КАБами по Сумщині: пошкоджена цивільна інфраструктура
25 БПЛА локаційно втрачені в різних регіонах України.
Шахеди атакували Київ 7 листопада − що відомо
У ніч проти 7 листопада російські ударні дрони типу "Шахед" масовано налетіли на Київ.
У Дарницькому районі уламки впали на відкриту місцевість і на житловий будинок.
Відомо також про постраждалого внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі.
У Голосіївському районі пошкоджена квартира в житловому будинку, одна людина звернулася за медичною допомогою, а також виникла пожежа на території гаражного кооперативу та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв.
У Печерському відбулося займання в ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., а також часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху.