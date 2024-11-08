За даними Губернатора Саратовської області Бусаргіна, частина БпЛА впала в промисловій зоні Заводського району, де розташований НПЗ. Про постраждалих поки не повідомлялося.

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АSTRА зауважила, що судячи з кадрів, осередок займання виник правіше передбачуваної пожежі, однак підтверджень цієї інформації немає.

У ніч проти 8 листопада дрони налетіли на нафтопереробний завод Роснєфті в Саратові, Росія, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Мешканці Енгельса в Саратовській області повідомляли, що в місті вмикали сирени.

Вороже міноборони заявило, що російська ППО нібито збила за ніч 17 українських дронів у Воронезькій, Саратовській, Бєлгородській і Брянській областях.

Саратовський нафтопереробний завод входить до структури нафтової компанії Роснєфть.

Більше по темі Путін може провести спільні військові навчання між РФ і КНДР Російський президент ще не підтверджував чи спростовував присутність північнокорейських солдатів у Курській області.

Масований нічний наліт дронів на Росію

У ніч проти 3 жовтня на Росію налетіли понад 100 безпілотників, а в місті Казань Республіки Татарстан ввели обмеження на польоти.

Згідно з даними ворожого відомства, російські сили ППО нібито знищили 113 безпілотників: 73 БПЛА − над територією Бєлгородської, 25 БПЛА − над Воронезькою, 14 БПЛА − над Курською та один − над територією Брянської областей Росії.

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У місті Казань рейси на виліт і на приліт затримали, а літаки перенаправили на запасні аеродроми.

Московський нафтопереробний завод "Газпромнєфті" зупиняв роботу комбінованої установки з переробки нафти "Євро+" після атаки дронів.