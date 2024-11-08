Увечері, 7 листопада, російська армія атакувала Одесу "Шахедами", повідомили очільник місцевої ОВА Олег Кіпер і ДСНС Одещини.
Атака дронів на Одесу 8 листопада − подробиці
За даними Кіпера, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік.
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9 осіб постраждали: вісім дістали поранень, у 91-річної жінки гостра реакція на стрес.
Раніше ДСНС повідомляла, що в приватному секторі пошкоджені житлові будинки, а у двох із них виникла пожежа.
Рятувальники гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства.
Допомога психологів знадобилася 15 людям, зокрема, дитині та вагітній жінці. Зруйновано близько 10 будинків у передмісті.
Армія РФ вдарила по приватному сектору Одеси
У ніч проти 19 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Одесі.
СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Миколаєву та Одесі
Поцілили по приватному сектору міста.
Унаслідок атаки пошкоджені триповерхівка та понад 10 приватних будинків.
14 жовтня в Одесі внаслідок влучання російської балістичної ракети одна людина загинула, восьмеро людей дістали поранень. Були пошкоджені судно “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно “OPTIMA” під прапором Палау