Увечері, 7 листопада, російська армія атакувала Одесу "Шахедами", повідомили очільник місцевої ОВА Олег Кіпер і ДСНС Одещини.

Атака дронів на Одесу 8 листопада − подробиці

За даними Кіпера, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік.

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9 осіб постраждали: вісім дістали поранень, у 91-річної жінки гостра реакція на стрес.

Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА / Телеграм

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Раніше ДСНС повідомляла, що в приватному секторі пошкоджені житлові будинки, а у двох із них виникла пожежа.

Рятувальники гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. 

Допомога психологів знадобилася 15 людям, зокрема, дитині та вагітній жінці. Зруйновано близько 10 будинків у передмісті.

Армія РФ вдарила по приватному сектору Одеси

У ніч проти 19 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Одесі.  

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Ним виявився військовий пенсіонер з Миколаївщини, якого помітили росіяни під час його поїздок до Росії ще до повномасштабної війни.

Поцілили по приватному сектору міста. 

Унаслідок атаки пошкоджені триповерхівка та понад 10 приватних будинків. 

14 жовтня в Одесі внаслідок влучання російської балістичної ракети одна людина загинула, восьмеро людей дістали поранень. Були пошкоджені судно “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно “OPTIMA” під прапором Палау

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