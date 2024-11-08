У ніч проти 8 листопада внаслідок падіння уламків збитих цілей під час ракетної атаки РФ на Київську область постраждали чотири людини, повідомили очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, МВС України та Національна поліція України.

Нічна атака на Київ 8 листопада − подробиці

За даними Кравченка. стан одного з чотирьох поранених водіїв важкий, ще двоє чоловіків мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні.

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Фото: Національна поліція України / Телеграм

Як зазначило МВС України, внаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків і чотири автомобілі. Окрім цього, виникло займання в приміщенні газової АЗС, яку пожежники вже загасили.

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У ніч проти 8 листопада російські війська вдарили по Салтівському та Шевченківському районах Харкова. Наразі повідомляється про 25 постраждалих. Пʼять із них госпіталізували до медичних установ, стан постраждалих середній та легкий. Серед постраждалих є 3-місячний хлопчик.

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