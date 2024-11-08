Служба безпеки України повідомила про затримання агента Головного розвідувального управління Росії, який готував нову низку повітряних ударів Росії по Волині.

СБУ затримала агента російського ГРУ в лавах ТЦК − подробиці

30-річного військовослужбовця, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК, дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ.

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Агент намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, СБУ та Національної поліції. Для цього він на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів.

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Зловмисник намагався виявити радіолокаційні станції та ЗРК ЗСУ для здійснення обстрілів в обхід української ППО.

Отриману інформацію зрадник надсилав російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Яке покарання загрожує агенту російського ГРУ в лавах ТЦК

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Чоловік активно сприяв зміцненню російського окупаційного режиму.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві затримали блогерку, яка вихваляла російські атаки по Україні

Служба безпеки України та Нацполіція повідомили про підозру тіктокерці, яка 7 жовтня опублікувала провокативне відео, зняте на київському вокзалі під час повітряної тривоги.

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У відео 23-річна дівчина стверджувала, що обстрілюючи українські міста, "росіяни дають відпір українцям", та насміхалася з людей, які ховаються в укриттях.

Її матеріали активно використовували російські пропагандисти для поширення дезінформації.

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