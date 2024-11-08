Майбутній президент США Дональд Трамп призначить одну з керівників його передвиборчої кампанії Сьюзі Уайлс очільницею апарату Білого дому, повідомляє Reuters.

 Вона стане першою в історії жінкою на цій посаді.

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Кого призначать на посаду керівника апарату Білого дому − що відомо

Призначення стало першим у низці кадрових змін Трампа, які очікуються перед 20 січня.

"Сьюзі − жорстка, розумна, інноваційна, вона користується загальним захопленням і повагою Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", − пояснив Трамп.

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За даними Reuters, раніше Вайлз працювала в президентській кампанії Рональда Рейгана 1980 року і допомогла губернатору-республіканцю Флориди Рону ДеСантісу перемогти на виборах. Вона також була старшою радницею Трампа на виборах у 2016 та 2020 роках.

Трамп став новим президентом США − що відомо

За попередніми результатами, республіканець Дональд Трамп, здобув перемогу на виборах США, набравши 277 голосів виборників, які забезпечують йому президентство.

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У своєму зверненні чинний президент США закликав усіх прийняти результати виборів.

Українські доларові облігації України зросли, бо обіцянки Дональда Трампа прискорити закінчення війни з Росією опинилися в центрі уваги після його переобрання на пост президента США.

Поки Трамп заявляв про перемогу, українці в соціальних мережах сумніваються у тому, що він зможе за "24-години" закінчити війну, як обіцяв раніше.

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Чинний президент США Джо Байден уже запросив кандидата в президенти від Республіканців Дональда Трампа зустрітися в Білому домі, щоб обговорити питання передачі влади.

Майбутній президент уже окреслив політичну програму на новий термін своєї каденції. А його радники своєю чергою висунули низку версій плану із заморожування лінії фронту в Україні.

Раніше стало відомо, що Трамп може назвати кілька головних фігур своєї адміністрації вже скоро.

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