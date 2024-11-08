Наразі надання консульських послуг для українських чоловіків призовного віку у Європі обмежене, тож чи можливе оформлення закордонного паспорта у Польщі? Дізнайтеся детальніше, що робити, якщо термін дії закордонного паспорта закінчився та де саме можна замовити новий закордонний паспорт у Польщі.

Де зробити закордонний паспорт в Польщі?

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Оформлення паспорта біометричного зразка для громадян України в Польщі можливо без посередників. Достатньо просто звернутися до української дипломатичної установи в країні вашого перебування. З повним переліком посольств та консульств та їхніми адресами можна ознайомитися на сайті МЗС України.

Для виготовлення документів необхідно з’явитися особисто та надати всі необхідні данні, а також сплатити вартість виготовлення й очікувати від паспортного сервісу сповіщення про готовність. Окрім закордонного паспорта для дорослого, можна також оформити паспорт громадянина України в формі ID-картки, закордонний паспорт для дітей до 14 років, а також отримати нове дійсне водійське посвідчення.

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Звернутися можна не тільки в консульство, а й в спеціальні підрозділи державного підприємства "Документ". Державна міграційна служба України відкрила такі в більшості країн Європи ще влітку 2022 року. Ці підприємства можуть законно виготовляти майже будь-які документи для українців. Наразі на території Польщі такі центри працюють у Ґданську, Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

Адреси офіційних центрів ДП «Документ»:

Варшава, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City.

Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50-363.

Ґданьск, Aleja Grunwaldzka 415.

Краків, ТЦ Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154.

Скільки коштує зробити закордонний паспорт в Польщі?

Оскільки сервіс ДП "Документ" є державною структурою, тарифи на його послуги встановлюються на підставі постанов, ухвалених українським урядом. Тому переживати за націнки за виготовлення документів за кордоном не варто. Зараз замовити собі нові документи можна за наступними цінами:

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виготовлення не термінового паспорта (до 20 робочих днів з моменту подачі заяви) — 856 гривень + 375 злотих сервісні послуги підприємства.

термінове оформлення документів (3-7 робочих днів) — 1496 гривень + 375 злотих.

Оскільки всі паспорти для українців виготовляються безпосередньо в Україні, заявник, що перебуває в Польщі, має додатково сплатити за послуги з пересилання документів. Це приблизно 400 злотих. Десь так само вам обійшлась би дорога в Україну й назад, не враховуючи ще час очікування, а також вартість проживання, якщо вам немає де зупинитися.

У разі звернення не до ДП "Документ", а безпосередньо до посольства України у Польщі, окрім вартості виготовлення закордонного паспорта, потрібно буде сплатити консульський збір у розмірі 539 злотих. Термін виготовлення документа через посольство складає 90 діб, й це без урахування строку доставки.

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Які документи потрібні, щоб зробити закордонний паспорт в Польщі?

Подання документів на продовження паспорта можливе не раніше, ніж за 2 місяці до закінчення строку його дії. Відповідна заява про продовження строку паспорта подається власником паспорта, який досягнув 18 років, особисто у посольство України в Польщі або через спеціальний сервіс ДП "Документ". Громадяни, яким вже виповнилося 16 років, також можуть подати заяву особисто або її може подати особа, яка наразі є законним представником дитини.

Для продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон дитини віком до 16 років, заява подається її законним представником або представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому законом порядку.

Дорослим та особам старше 16 років, для подання заяви на оформлення паспорта потрібні такі документи:

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заповнена заява;

закордонний паспорт, строк дії якого необхідно продовжити;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за наявності).

Для осіб молодше 16 років, потрібні наступні документи:

заповнена представником дитини заява;

закордонний паспорт, строк дії якого необхідно продовжити;

свідоцтво про народження дитини;

у разі вклеювання фотокартки у закордонний паспорт дитини одночасно з продовженням строку його дії подаються дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см;

дійсний паспорт законного представника дитини;

якщо йдеться про опіку чи піклування — документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (рішення суду про встановлення опіки або піклування).

Якщо закордонний паспорт хоче оновити чоловік віком від 18 до 60 років, який наразі проживає за кордоном, то він ще повинен підтвердити статус військовозобов’язаного. Тобто він має стояти на військовому обліку та оновити свої данні, наприклад через додаток Резерв +. Тільки тоді він зможе замовити новий паспорт громадянина України для виїзду за кордон або оновити свій український паспорт. У разі, якщо чоловік не стоїть на військовому обліку, консульство відмовить йому в оновленні документів.

Тож, існує декілька варіантів дій для таких чоловіків, у разі закінчення терміну дії закордонного паспорта. Можна все ж таки стати на військовий облік у місцевому консульстві в країні перебування або онлайн через Електронний кабінет військовозобов’язаного. Також можна спробувати оформити статус біженця або тимчасовий захист й тоді можна буде залишаться закордоном навіть з протермінованими документами, але не можна буде нікуди виїжджати. Про деталі такого захисту краще дізнаватися безпосередньо в країні, де ви наразі проживаєте.