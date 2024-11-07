Служба безпеки України (СБУ) та Нацполіція повідомили про підозру тіктокерці, яка 7 жовтня опублікувала провокативне відео, зняте на київському вокзалі під час повітряної тривоги.

СБУ та Нацполіція затримали блогерку, яка виправдовувала атаки РФ

У відео 23-річна дівчина стверджувала, що обстрілюючи українські міста, "росіяни дають відпір українцям", та насміхалася з людей, які ховаються в укриттях.

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Дівчина переїхала до Києва кілька місяців тому та використовувала свій акаунт у ТікТок для героїзації російських окупантів, зокрема бойовиків ПВК "Вагнер", та заперечення воєнних злочинів, скоєних ними на Київщині.

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Відео тіктокерки активно використовували російські пропагандисти для поширення дезінформації.

Правоохоронці оперативно відреагували на публікацію відео, а після проведення експертиз, які підтвердили склад злочину, повідомили мешканці Макіївки про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Під час обшуку у дівчини вилучено телефон з доказами її проросійської діяльності. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ заочно оголосила про підозру колаборантам, які перевозять FPV-дрони для росіян

Троє колаборантів із Луганської області під виглядом гуманітарної допомоги цивільному населенню фронтових районів перевозять FPV-дрони для російської армії.

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Після призначення їх на посади у 2023 році вони почали виконувати вказівки Москви щодо забезпечення окупаційних угруповань, які воюють на східному фронті.

Зокрема, організували переправлення бойових FPV-дронів із Росії загарбникам на передову.