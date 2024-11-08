В Одесі викрили злочинну групу, яка вимагала гроші у чоловіків призовного віку.
Шахраї видавали себе за поліцейських та працівників військкомату, погрожуючи чоловікам мобілізацією, повідомив Офіс Генпрокурора.
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В Україні шахраї вимагали гроші у чоловіків, погрожуючи мобілізацією
Зловмисники зупиняли перехожих, перевіряли документи та вимагали показати військовий квиток.
Якщо чоловік відмовлявся, його лякали примусовим доставленням до ТЦК та пропонували "вирішити питання" за гроші.
За даними слідства, шахраї отримали від жертв десятки тисяч гривень, обіцяючи їм внести дані до бази "Оберіг" та уникнути мобілізації.
Злочинців затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабаря та оголосили про підозру підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).
Серед затриманих - колишній правоохоронець та особи з кримінальним минулим.
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