В Одесі викрили злочинну групу, яка вимагала гроші у чоловіків призовного віку.

Шахраї видавали себе за поліцейських та працівників військкомату, погрожуючи чоловікам мобілізацією, повідомив Офіс Генпрокурора.

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В Україні шахраї вимагали гроші у чоловіків, погрожуючи мобілізацією

Зловмисники зупиняли перехожих, перевіряли документи та вимагали показати військовий квиток.

Якщо чоловік відмовлявся, його лякали примусовим доставленням до ТЦК та пропонували "вирішити питання" за гроші.

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За даними слідства, шахраї отримали від жертв десятки тисяч гривень, обіцяючи їм внести дані до бази "Оберіг" та уникнути мобілізації.

Злочинців затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабаря та оголосили про підозру підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Серед затриманих - колишній правоохоронець та особи з кримінальним минулим.

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Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Під час обшуків у них вилучили форму, зброю та гроші. Наразі вирішується питання про арешт підозрюваних.

Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція

СБУ затримала агента російського ГРУ в лавах ТЦК − подробиці

30-річного військовослужбовця, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК, дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ.

Агент готував нову низку повітряних ударів Росії по Волині.

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Зловмисник намагався виявити радіолокаційні станції та ЗРК ЗСУ для здійснення обстрілів в обхід української ППО.

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