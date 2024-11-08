У третьому кварталі цього року в Росію в'їхало понад 3,7 тис. громадян Північної Кореї з метою "навчання", повідомила Медіазона.

Скільки корейців в’їхало до Росії за останній час − подробиці

За весь 2019 рік у Росію в'їхали 3,2 тис. корейців із КНДР, які вказали навчання метою поїздки.

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У Росії квоти для студентів із Північної Кореї досі низькі. У квітні там навчалися близько 130 студентів з Північної Кореї. На наступний навчальний рік до держави-агресора надійшли понад 100 заявок від північнокорейських громадян.

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Збільшення кількості студентів із Північної Кореї відбувається на тлі повідомлень про відправлення корейських солдатів для участі у війні проти України.

Південнокорейська агенція Yonhap із посиланням на розвідку стверджувала, що перший етап перекидання військових відбувався з 8 до 13 жовтня.

Війська КНДР в Україні − що відомо

8 листопада Президент Володимир Зеленський підтвердив партнерам, що війська з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях проти ЗСУ в Курській області Росії.

Більше по темі Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР у Курській області За його словами війська КНДР уже перекинули на лінію зіткнення на Курщині та північнокорейські військові вже зазнали перших бойових втрат у зіткненнях з ЗСУ.

Там відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ на Курщині.

За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.

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Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.