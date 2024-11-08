У третьому кварталі цього року в Росію в'їхало понад 3,7 тис. громадян Північної Кореї з метою "навчання", повідомила Медіазона.
Скільки корейців в’їхало до Росії за останній час − подробиці
За весь 2019 рік у Росію в'їхали 3,2 тис. корейців із КНДР, які вказали навчання метою поїздки.
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У Росії квоти для студентів із Північної Кореї досі низькі. У квітні там навчалися близько 130 студентів з Північної Кореї. На наступний навчальний рік до держави-агресора надійшли понад 100 заявок від північнокорейських громадян.
Збільшення кількості студентів із Північної Кореї відбувається на тлі повідомлень про відправлення корейських солдатів для участі у війні проти України.
Південнокорейська агенція Yonhap із посиланням на розвідку стверджувала, що перший етап перекидання військових відбувався з 8 до 13 жовтня.
Війська КНДР в Україні − що відомо
8 листопада Президент Володимир Зеленський підтвердив партнерам, що війська з Північної Кореї зазнали перших втрат у боях проти ЗСУ в Курській області Росії.
Зеленський підтвердив перші втрати серед солдатів КНДР у Курській області
Там відбулося перше бойове зіткнення Сил оборони та північнокорейських військових. Раніше вонивже потрапили під обстріл ЗСУ на Курщині.
За даними української розвідки, протягом останнього тижня Росія перекинула до районів поряд з Україною понад 7 тис. військових КНДР.
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зверталася до Китаю для впливу на режим у КНДР і запобігання участі північнокорейських військ у війні проти України.