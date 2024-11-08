Протягом кількох наступних місяців естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies надасть Україні для випробувань ракети ППО, повідомляє Міністерство оборони України.

Frankenburg Technologies надасть Україні ракети для ППО

Ракети, які тестуватиме Україна, призначені для протидії безпілотникам і здатні збивати цілі на висоті до двох кілометрів.

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За словами виконавчого директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань виробництво цих ракет можуть розгорнути в Україні.

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Заступник міністра оборони Анатолій Клочко закликав іноземних виробників надсилати Україні зброю для випробовування в бойових умовах, задля наявності ширшого арсеналу протидії російській агресії.

Естонія може почати закуповувати в України оборонну продукцію

Естонія може закуповувати оборонну продукцію України. Існує варіант обходу заборони на експорт зброї через воєнний стан за допомогою створення спільного підприємства, яке вироблятиме оборонну продукцію саме для естонської армії, аби це був не експорт, а виробництвом для потреб Естонії.

Естонія реструктурує допомогу для України, щоб у ній переважала продукція естонських підприємств.

Естонський оборонпром здатен виробляти продукції більш ніж на 100 млн євро на рік.

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Естонія виявила, що російські спецслужби стояли за низкою кібератак, спрямованих на кілька естонських міністерств у листопаді 2020 року.