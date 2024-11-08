Україні вдалося повернути 563 тіла українських військових, які загинули на різних напрямках.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Україна повернула тіла загиблих військових – подробиці
Вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку.
Також повернули 154 тіла з моргів на території Росії.
Репатріацію тіл здійснили за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств і міжнародних організацій.
Тіла перевезуть до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після цього тіла загиблих захисників України передадуть родичам для поховання.
Минулі репатріаційні заходи - що відомо
18 жовтня Украъна повернула 501 тіло українського військового, які загинули на різних напрямках.
2 серпня вдалося повернути 250 тіл загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя та Горлівки та з моргів на території Росії.
14 червня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 254 загиблих захисників, а після ідентифікації їх передадуть родинам.