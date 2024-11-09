Оновлено 9:20 Внаслідок масованої атаки дронами в Одесі загинула жінка. Ще 13 людей постраждали. Про це повідомили в прокуратурі. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Серед потерпілих - двоє дітей, хлопчики 4 та 16 років. Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі. Щонайменше 10 автівок вигоріли повністю.

У ніч на суботу, 9 листопада, російські війська атакували Одесу дронами. Advertisement У місті пошкоджені будинки та адмінбудівлі. Горіли автомобілі. Інформації про постраждалих станом на ранок немає. Атака на Одесу: наслідки удару дронами Через атаку безпілотників у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі. У них повибивало вікна та двері. Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська міська рада. Більше по темі Армія РФ атакувала онколікарню та будинки у Запоріжжі: є загиблі та поранені Понад 30 осіб дістали поранень. Відомо про чотирьох загиблих. Триває рятувальна операція. Зачепило також адміністративні будівлі, складські приміщення та автівки. Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська міська рада. Advertisement

В Одесі запрацює оперативний штаб Для допомоги постраждалим внаслідок атаки дронів на Одесу у місті розгорнуть оперативний штаб. «Зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА», - повідомили в Одеській міській раді.

Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська міська рада.