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9:20 Внаслідок масованої атаки дронами в Одесі загинула жінка. Ще 13 людей постраждали. Про це повідомили в прокуратурі. 

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Серед потерпілих - двоє дітей, хлопчики 4 та 16 років.

Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі. Щонайменше 10 автівок вигоріли повністю. 

У ніч на суботу, 9 листопада, російські війська атакували Одесу дронами. 

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У місті пошкоджені будинки та адмінбудівлі. Горіли автомобілі. 

Інформації про постраждалих станом на ранок немає. 

Атака на Одесу: наслідки удару дронами 

Через атаку безпілотників у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі. У них повибивало вікна та двері. 

Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська міська рада.

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Понад 30 осіб дістали поранень. Відомо про чотирьох загиблих. Триває рятувальна операція.

Зачепило також адміністративні будівлі, складські приміщення та автівки. 

Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська міська рада.

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В Одесі запрацює оперативний штаб 

Для допомоги постраждалим внаслідок атаки дронів на Одесу у місті розгорнуть оперативний штаб. 

«Зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА», - повідомили в Одеській міській раді. 

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Наслідки удару по Одесі. Фото: Одеська міська рада.

Дрони атакували Україну: під прицілом була Одещина

Цієї ночі Одещина стала епіцентром атаки дронів. 

Про це розповіли в Повітряних силах. 

Загалом у ніч на суботу окупанти запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу. 

Наша ППО збила 32 з них. Ще 18 - локаційно втрачено. 

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Протиповітряна оборона працювала в 11 областях. 

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