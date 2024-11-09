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9:20 Внаслідок масованої атаки дронами в Одесі загинула жінка. Ще 13 людей постраждали. Про це повідомили в прокуратурі.
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Серед потерпілих - двоє дітей, хлопчики 4 та 16 років.
Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі. Щонайменше 10 автівок вигоріли повністю.
У ніч на суботу, 9 листопада, російські війська атакували Одесу дронами.
У місті пошкоджені будинки та адмінбудівлі. Горіли автомобілі.
Інформації про постраждалих станом на ранок немає.
Атака на Одесу: наслідки удару дронами
Через атаку безпілотників у місті пошкоджено кілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі. У них повибивало вікна та двері.
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Зачепило також адміністративні будівлі, складські приміщення та автівки.
В Одесі запрацює оперативний штаб
Для допомоги постраждалим внаслідок атаки дронів на Одесу у місті розгорнуть оперативний штаб.
«Зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА», - повідомили в Одеській міській раді.
Дрони атакували Україну: під прицілом була Одещина
Цієї ночі Одещина стала епіцентром атаки дронів.
Про це розповіли в Повітряних силах.
Загалом у ніч на суботу окупанти запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу.
Наша ППО збила 32 з них. Ще 18 - локаційно втрачено.
Протиповітряна оборона працювала в 11 областях.