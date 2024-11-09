Російський диктатор Володимир Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп прислухатиметься до інтересів та уподобань Кремля, не вимагаючи від Москви жодних поступок чи вигод у відповідь.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.

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Російсько-американські відносини після перемоги Трампа: що кажуть у Кремлі

Як зазначається, під час виступу у Валдайському клубі 7 листопада Путін заявив, що він «відкритий» до дискусій, спрямованих на «відновлення» російсько-американських відносин, але США повинні ініціювати ці переговори.

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Він також натякнув, що Росія розгляне перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови скасування санкцій проти Росії та припинення підтримки України - умови, які вигідні виключно Росії й не пропонують жодної вигоди Сполученим Штатам, йдеться у звіті ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив 8 листопада, що заява Путіна про переговори зі Сполученими Штатами не означає, що військові цілі Росії в Україні змінилися, а навпаки, що цілі Росії залишаються незмінними.

«Путін, можливо, намагається показати себе людиною, яка йде на контакт із Трампом, але Путін дає сигнал своїй внутрішній аудиторії, що Кремль не бажає поступатися жодним аспектом своїх максималістських цілей в Україні або на ширшій світовій арені», - вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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«Новий світовий порядок» Путіна

В ISW також проаналізували заяви Путіна щодо «нового світового порядку», який нібито передбачає міжнародну систему без великих держав або блоків безпеки.

Але дії Кремля суперечать і підривають запропоновані ним ідеали та принципи, наголошують аналітики.

За концепцією, запропонованою Путіним, «новий світовий порядок» повинен ґрунтуватися на відкритості держав для взаємодії, відсутності універсальних догм, врахуванні інтересів усіх країн при прийнятті глобальних рішень, відмові від оборонних блоків, справедливості для всіх та суверенній рівності.

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«Пропозиція Путіна ігнорує постійні зусилля Кремля, спрямовані на посилення своєї влади та впливу в сусідніх країнах, включаючи дестабілізацію ситуації в Молдові та Грузії, загравання з групою антизахідних держав, таких як Північна Корея, Китайська Народна Республіка (КНР) та Іран, а також ведення незаконної й неспровокованої агресивної війни в Україні», - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, Кремль, ймовірно, прагне використовувати цю риторику, щоб відволікти увагу від реальних зусиль Росії з метою послабити прозахідні уряди та поширити свій вплив на міжнародній арені, а також сприяти розширенню БРІКС і так званої «нової євразійської архітектури безпеки», яку Кремль створив на противагу НАТО.