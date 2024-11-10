Влада Москви та Підмосков'я поскаржилася на масовану атаку. Мер російської столиці Сергій Собянін писав, начебто російська ППО збила безпілотники у міських округах Домодєдово, Раменське та Коломна. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. За його словами, було знищено 32 дрони, які летіли на Москву. Атака на Москву та Підмосков'я: що відомо про наслідки У соцмережах публікували відео прольоту безпілотників.

Російська служба ВВС писала, що внаслідок атаки є пошкодження. Як уточнює телеграм-канал Baza, один будинок зруйнований. Ще один - пошкоджений. Також пошкоджений автомобіль, який проїжджав повз. Advertisement

Після атаки безпілотників три аеропорти - «Домодєдово», «Шереметьєво» та «Жуковський» - призупинили польоти.