Влада Москви та Підмосков'я поскаржилася на масовану атаку.
Мер російської столиці Сергій Собянін писав, начебто російська ППО збила безпілотники у міських округах Домодєдово, Раменське та Коломна.
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За його словами, було знищено 32 дрони, які летіли на Москву.
Атака на Москву та Підмосков'я: що відомо про наслідки
У соцмережах публікували відео прольоту безпілотників.
Російська служба ВВС писала, що внаслідок атаки є пошкодження.
Як уточнює телеграм-канал Baza, один будинок зруйнований. Ще один - пошкоджений. Також пошкоджений автомобіль, який проїжджав повз.
Після атаки безпілотників три аеропорти - «Домодєдово», «Шереметьєво» та «Жуковський» - призупинили польоти.
Російське Міноборони відзвітувало, нібито збили 70 БпЛА. Понад 30 з них прямували в бік Москви.
Українські дрони уразили хімкомбінат у Тульській області РФ
Минулої ночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ.
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Підприємство входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК.
За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у жовтні українські дрони знищили та уразили понад 52 тисячі російських цілей. Це, зокрема, артилерійські системи, радіообладнання та жива сила ворога.