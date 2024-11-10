Влада Москви та Підмосков'я поскаржилася на масовану атаку. 

Мер російської столиці Сергій Собянін писав, начебто російська ППО збила безпілотники у міських округах Домодєдово, Раменське та Коломна.

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За його словами, було знищено 32 дрони, які летіли на Москву. 

Атака на Москву та Підмосков'я: що відомо про наслідки

У соцмережах публікували відео прольоту безпілотників. 

Російська служба ВВС писала, що внаслідок атаки є пошкодження.

Як уточнює телеграм-канал Baza, один будинок зруйнований. Ще один - пошкоджений. Також пошкоджений автомобіль, який проїжджав повз.

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Після атаки безпілотників три аеропорти - «Домодєдово», «Шереметьєво» та «Жуковський» - призупинили польоти. 

Російське Міноборони відзвітувало, нібито збили 70 БпЛА. Понад 30 з них прямували в бік Москви.

Українські дрони уразили хімкомбінат у Тульській області РФ

Минулої ночі дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ. 

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Аналітики пишуть, що Росія готова розглянути перезавантаження російсько-американських відносин на умовах, вигідних виключно Москві.

Підприємство входить до корпорації «Ростех» та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. 

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у жовтні українські дрони знищили та уразили понад 52 тисячі російських цілей. Це, зокрема, артилерійські системи, радіообладнання та жива сила ворога.

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