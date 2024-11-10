Дональд Трамп переміг на президентських виборах в Арізоні - останньому «хиткому» штаті. 

Про це пише Assciated Press.

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Трамп переміг в усіх «хитких» штатах 

Дональд Трамп здобув перемогу в усіх 7 «хитких штатах». 

Це Арізона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна. 

Республіканець набрав 312 голосів виборників. Тоді як в його суперниці демократки Камали Гарріс 226 голосів. 

Трамп формує нову адміністрацію: хто увійде до команди 

Дональд Трамп наразі формує свою команду для роботи у Білому домі. 

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Серед потенційних кандидатів на посаду держсекретаря називали Майка Помпео. Однак, Трамп заявив, що не планує запрошувати його до своєї адміністрації. 

Також новообраний президент не бачить у своїй адміністрації колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі. 

ЗМІ писали, що очільницею апарату Білого дому може стати одна з керівників передвиборчої кампанії Трампа Сьюзі Уайлс. У такому випадку вона буде першою в історії жінкою на цій посаді. 

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