Дональд Трамп переміг на президентських виборах в Арізоні - останньому «хиткому» штаті.

Про це пише Assciated Press.

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Трамп переміг в усіх «хитких» штатах

Дональд Трамп здобув перемогу в усіх 7 «хитких штатах».

Це Арізона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна.

Республіканець набрав 312 голосів виборників. Тоді як в його суперниці демократки Камали Гарріс 226 голосів.

Трамп формує нову адміністрацію: хто увійде до команди

Дональд Трамп наразі формує свою команду для роботи у Білому домі.

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Серед потенційних кандидатів на посаду держсекретаря називали Майка Помпео. Однак, Трамп заявив, що не планує запрошувати його до своєї адміністрації.

Також новообраний президент не бачить у своїй адміністрації колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

ЗМІ писали, що очільницею апарату Білого дому може стати одна з керівників передвиборчої кампанії Трампа Сьюзі Уайлс. У такому випадку вона буде першою в історії жінкою на цій посаді.