Дональд Трамп переміг на президентських виборах в Арізоні - останньому «хиткому» штаті.
Про це пише Assciated Press.
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Трамп переміг в усіх «хитких» штатах
Дональд Трамп здобув перемогу в усіх 7 «хитких штатах».
Це Арізона, Вісконсин, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія та Північна Кароліна.
Республіканець набрав 312 голосів виборників. Тоді як в його суперниці демократки Камали Гарріс 226 голосів.
Трамп формує нову адміністрацію: хто увійде до команди
Дональд Трамп наразі формує свою команду для роботи у Білому домі.
Серед потенційних кандидатів на посаду держсекретаря називали Майка Помпео. Однак, Трамп заявив, що не планує запрошувати його до своєї адміністрації.
Також новообраний президент не бачить у своїй адміністрації колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.
ЗМІ писали, що очільницею апарату Білого дому може стати одна з керівників передвиборчої кампанії Трампа Сьюзі Уайлс. У такому випадку вона буде першою в історії жінкою на цій посаді.