Вночі українські військові вдарили по російських складах з боєприпасами у Брянській області.

Це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворожий арсенал уразили бійці Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Удар по складах з боєприпасами у Брянській області: деталі

Під ударом українських оборонців були склади 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління).

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Зафіксовано щонайменше 8 вибухів.

«Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації», - йдеться у повідомленні штабу.

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області вирувала сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Масована атака дронів на Москву

Вночі російська влада повідомила про масовану атаку на Москву та Підмосков'я.

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, російська ППО збила понад 30 безпілотників у міських округах Домодєдово, Раменське та Коломна.

У соцмережах пишуть, що внаслідок атаки є пошкодження будинків.

Російське Міноборони відзвітувало нібито цієї ночі знищили 70 БпЛА. Понад 30 з них прямували в бік Москви.