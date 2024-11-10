Вночі українські військові вдарили по російських складах з боєприпасами у Брянській області. 

Це підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. 

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Ворожий арсенал уразили бійці Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

Удар по складах з боєприпасами у Брянській області: деталі

Під ударом українських оборонців були склади 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління). 

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Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. 

«Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації», - йдеться у повідомленні штабу. 

Станом на шосту ранку на об’єкті у Брянській області вирувала сильна пожежа. Результати ураження уточнюються.

Масована атака дронів на Москву 

Вночі російська влада повідомила про масовану атаку на Москву та Підмосков'я. 

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Аналітики пишуть, що Росія готова розглянути перезавантаження російсько-американських відносин на умовах, вигідних виключно Москві.

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, російська ППО збила понад 30 безпілотників у міських округах Домодєдово, Раменське та Коломна.

У соцмережах пишуть, що внаслідок атаки є пошкодження будинків. 

Російське Міноборони відзвітувало нібито цієї ночі знищили 70 БпЛА. Понад 30 з них прямували в бік Москви.

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