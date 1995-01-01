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За кілька днів Росія застосує перших військових КНДР у зонах бойових дій
Зеленський
За кілька днів Росія застосує перших військових КНДР у зонах бойових дій
Буферна зона на Курщині убезпечує Україну від спроб Росії розширити війну в східних регіонах.
Київ Пост
2д тому