Оновлено 16:30

У ДТП із туристичним автобусом у Єгипті постраждала одна українка. Наразі дані про її стан уточнюються.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби МЗС України.

«41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки», - зазначили у відомстві.

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За наявними даними, загиблих внаслідок ДТП немає.

Аварія з туристами в Єгипті: подробиці

На сході Єгипту перекинувся автобус з туристами.

Сталося це у місті Рас-Сідр, пише Cairo24.

Внаслідок аварії постраждала 41 людина.

Серед них є українці. Скільки саме - не уточнюється.

Видання пише, що рятувальники Синайського півострова отримали повідомлення від поліції про те, що в Рас-Сідр перекинувся автобус.

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На місце ДТП виїхала «швидка».

Фото: Cairo24.

За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці та росіяни.

Також по троє травмованих - з Казахстану та Азербайджану. Ще четверо потерпілих - з Єгипту.

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Усіх постраждалих госпіталізували.