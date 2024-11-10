Оновлено 16:30 

У ДТП із туристичним автобусом у Єгипті постраждала одна українка. Наразі дані про її стан уточнюються.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби МЗС України.

«41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки», - зазначили у відомстві.

Advertisement

За наявними даними, загиблих внаслідок ДТП немає.

Аварія з туристами в Єгипті: подробиці

На сході Єгипту перекинувся автобус з туристами. 

Сталося це у місті Рас-Сідр, пише Cairo24.

Внаслідок аварії постраждала 41 людина. 

Серед них є українці. Скільки саме - не уточнюється. 

Видання пише, що рятувальники Синайського півострова отримали повідомлення від поліції про те, що в Рас-Сідр перекинувся автобус. 

У Польщі відбудеться міжнародна конференція з відбудови України
Більше по темі

У Польщі відбудеться міжнародна конференція з відбудови України

На заході обговорять, зокрема, залучення інвестицій у міста, які приймають переселенців з України.

На місце ДТП виїхала «швидка». 

Фото: Cairo24.

За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці та росіяни. 

Також по троє травмованих - з Казахстану та Азербайджану. Ще четверо потерпілих - з Єгипту.

Advertisement

Усіх постраждалих госпіталізували. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Як зробити закордонний паспорт в Польщі: покрокова інструкція та поради Українці за кордоном
Як зробити закордонний паспорт в Польщі: покрокова інструкція та поради
Вікторія Рокицька
2д тому
На виборах до Конгресу США у Вірджинії переміг українець Євген Віндман Українці за кордоном
На виборах до Конгресу США у Вірджинії переміг українець Євген Віндман
За матеріалами Укрінформ
лис. 7
У Польщі відбудеться міжнародна конференція з відбудови України Українці за кордоном
У Польщі відбудеться міжнародна конференція з відбудови України
За матеріалами Укрінформ
лис. 6
Чи можна їздити на українських номерах в Польщі у 2024 році та як розмитнити авто з Польщі в Україні Українці за кордоном
Чи можна їздити на українських номерах в Польщі у 2024 році та як розмитнити авто з Польщі в Україні
Вікторія Рокицька
лис. 6
Спонсорований контент
" Попередній Біткойн вперше наблизився до позначки $80 тисяч через оптимізм після перемоги Трампа
Далі » Росія зібрала 50 тисяч військових для контрнаступу на Курщині, - NYT