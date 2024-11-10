Оновлено 16:30
У ДТП із туристичним автобусом у Єгипті постраждала одна українка. Наразі дані про її стан уточнюються.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби МЗС України.
«41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки», - зазначили у відомстві.
За наявними даними, загиблих внаслідок ДТП немає.
Аварія з туристами в Єгипті: подробиці
На сході Єгипту перекинувся автобус з туристами.
Сталося це у місті Рас-Сідр, пише Cairo24.
Внаслідок аварії постраждала 41 людина.
Серед них є українці. Скільки саме - не уточнюється.
Видання пише, що рятувальники Синайського півострова отримали повідомлення від поліції про те, що в Рас-Сідр перекинувся автобус.
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На місце ДТП виїхала «швидка».
За даними ЗМІ, серед постраждалих туристів є українці та росіяни.
Також по троє травмованих - з Казахстану та Азербайджану. Ще четверо потерпілих - з Єгипту.
Усіх постраждалих госпіталізували.